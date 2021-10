Cyberpunk 2077 : plus de mise à jour ni de DLC gratuit avant 2022 ?

L'horloge tourne jusqu'au lancement du patch next-gen de Cyberpunk 2077, mais il faudra encore être patient. CD Projekt a confirmé que la mise à jour optimisant l'expérience pour les PS5 et Xbox Series X|S n'arriverait pas avant le premier trimestre 2022, quand bien même elle est déjà attendue depuis des mois. Cela veut-il dire que d'autres mises à jour de contenu et d'amélioration technique vont avoir lieu d'ici là ? Il semble que non.

Avant/Après

La feuille des routes des développeurs vient d'être actualisée sur le site officiel, et si elle prend bien en compte le report de la mise à jour next-gen, elle n'indique également plus aucun patch pour 2021 après la version 1.31 déjà déployée. Les futurs équilibrages et DLC gratuits ne devraient donc pas non plus arriver avant 2022, ce qui a de quoi nous faire craindre pour l'avenir des extensions payantes.

Au moins, c'est clair : vous n'entendrez normalement plus parler de Cyberpunk 2077 avant janvier au plus tôt. Vous pouvez toujours vous procurer les versions actuelles à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

