Cyberpunk 2077 n'est pas mort, CD Projekt fait une grosse annonce pour toute une communauté

CD Projekt n'aura clairement pas marqué positivement les esprits en décembre 2020, lorsqu'il a lancé Cyberpunk 2077. Son FPS/RPG était buggé sur les consoles d'ancienne génération, mais le studio polonais a rectifié le tir à grands coups de patchs et mises à jour. Le jeu est désormais en version 2.12 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, plus personne ne travaille dessus... à moins que ?

CD Projekt annonce aujourd'hui que Cyberpunk 2077 va enfin sortir sur Mac en début d'année prochaine, dans son Ultimate Edition, qui inclut pour rappel l'extension Phantom Liberty. Avec pas mal d'années de retard, les joueurs qui ne possèdent qu'un ordinateur Apple vont donc enfin pouvoir découvrir les ruelles de Night City et la folle aventure de V, mieux vaut tard que jamais ! Voici ce que déclare le studio polonais :

Cyberpunk 2077 et son extension d'espionnage Phantom Liberty arrivent sur Mac. Tirant pleinement parti du silicium d'Apple et des technologies avancées de Metal, le monde du futur sombre est accessible aux joueurs Mac pour la toute première fois. Les joueurs peuvent profiter de fonctionnalités avancées telles que le traçage des chemins, le path tracing et le Spatial Audio intégré pour un gameplay encore plus immersif et des visuels époustouflants. Disponible au début de l'année prochaine sur les Mac équipés de silicium Apple, l'Ultimate Edition sera lancée sur l'App Store et sur Steam - les achats du jeu sur Steam pour PC pouvant être transférés sur Mac. Plus de détails, y compris une date de sortie pour le début de l'année prochaine, seront révélés ultérieurement, alors restez à l'écoute !

C'est une nouvelle communauté de joueurs, très patiente, qui va pouvoir mettre les mains sur Cyberpunk 2077, mais pour connaître la date de sortie exacte, il faudra patienter. Si vous avez un ordinateur sous Windows, vous pouvez déjà acheter Cyberpunk 2077: Ultimate Edition contre 59,99 € à la Fnac.