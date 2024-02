Street Fighter 6 : le Red Bull Kumite enfin de retour en France, toutes les infos

Pendant plusieurs années, les fans de Street Fighter se sont retrouvés à Paris pour le Red Bull Kumite, une compétition officielle. Mais, depuis 2018, l'évènement n'était pas revenu en France. Il fera son grand retour en 2024 pour trouver le meilleur joueur français, qui participera par la suite à la World Final à New-York.

Il faut vous dépèchez-vous, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 février seulement, avec 512 slots disponibles. Les qualifications se feront cependant en ligne, sur la chaîne Twitch de Ken Bogard, le Top 8 s'affrontera le 11 février prochain en physique. Les organisateurs détaillent tout cela :

OUVERT AUX AMATEURS ET AUX PROFESSIONNELS

Donner la chance à tous les joueurs de Street Fighter 6 d’être sur le devant de la scène, telle est la promesse de cette 9ème édition de Red Bull Kumite. Ouvert à tous, amateurs comme professionnels à partir de 18 ans, ce tournoi donnera leur chance à 512 joueurs lors du qualifier online du 4 Février 2024.

Lors de duels haletant en BO3, ils tenteront d’atteindre le TOP8 du Red Bull Kumite Qualifier qui leur permettra de monter sur scène le 11 février au Concorde Atlantique pour la finale Française.

A l’issue de cette finale, 1 joueur s’envolera en mars prochain pour New-York où se disputera la finale mondiale du Red Bull Kumite.

« Pour tous les joueurs français c’est une chance incroyable de se mesurer aux meilleurs compétiteurs. » commente Guillaume Dorison directeur sportif de l’événement, « C’est aussi une vraie reconnaissance de l’importance du public français dans l’univers du versus fighting et plus largement du jeu vidéo. Pouvoir accompagner le rayonnement de cette culture gaming en organisant Red Bull Kumite Qualifier France est une incroyable aventure que je suis très honoré de vivre…. Rendez vous le 11 Février! »

LE VERSUS FIGHTING FRANÇAIS: RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Au-delà d’être une terre d’accueil pour les plus grandes compétitions de versus fighting mondiales, la France est aussi une terre de champions. La France a aussi vu l’émergence de joueurs français tels que Luffy (champion du monde en 2014 et meilleur joueur français de Street Fighter V), qui a participé aux trois éditions du Red Bull Kumite World Final. Et plus récemment Mister Crimson, vainqueur 2021 du Red Bull Kumite, probable participant de cette nouvelle édition de Red Bull Kumite Qualifier France, qui vient de remporter l’UFA (Tournoi de classe mondiale sur Street Fighter 6) en fin novembre dernier.

UN JEU ACCESSIBLE À TOUS

Qui n’a jamais pianoté sur une borne d’arcade, sur un PC ou sur une manette pour jouer à un jeu de combat ? Véritable phénomène en France dans les années 2010 à 2015, les jeux de combat connaissent aujourd’hui un véritable tournant avec le renouvellement de plusieurs licences dont Street Fighter 6.

Avec son système de combats 1vs1, Street Fighter 6 est ludique et permet rapidement du plaisir en jouant. Toutefois, il ne faut pas pour autant sous-estimer la performance des meilleurs joueurs. A haut niveau, l’appui d’un dixième de seconde trop tard peut être fatal. «Easy to learn, hard to master » comme disent nos amis anglophones.