Respawn Entertainment : un nouveau studio à Vancouver spécialement pour Apex Legends

Respawn Entertainment a été fondé il y a dix ans déjà à Encino en Californie par Jason West et Vince Zampella. Nous lui devons quatre jeux majeurs : deux Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order, et bien évidemment Apex Legends, le Battle Royale à succès.

Le studio fête d'ailleurs cette semaine ses dix ans, et en profite pour faire évoluer ses équipes. Une antenne vient en effet d'être montée à Vancouver, au Canada, dans le but de se concentrer sur le développement d'Apex Legends. Nous y retrouverons à sa tête deux piliers d'Electronic Arts : Henry Lee et Steven Ferreira, en tant que directeur des opérateurs et directeur d'équipe. Ils seront accompagnés par Chad Grenier, le directeur de développement du jeu.

Les locaux seront associés à ceux d'EA Vancouver, et devraient à terme accueillir une équipe de 80 développeurs pour assurer la continuité et l'évolution du Battle Royale. Les développeurs californiens vont ainsi pouvoir se concentrer sur la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order et pourquoi pas d'autres projets pour les années à venir. Entre cette initiative et le « départ » de Vince Zampella pour diriger la branche de DICE à Los Angeles, il va dans tous les cas y avoir du changement pour Respawn Entertainment.

Lire aussi : Titanfall : aucun nouveau jeu en développement, le projet prévu visiblement annulé