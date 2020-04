The Last of Us Part II : un poids énorme pour installer les données des 2 Blu-ray du prochain jeu de Naughty Dog

Maintenant qu'il a de nouveau été daté, The Last of Us Part II n'est plus si loin que ça de la sortie du tunnel et c'est tant mieux pour lui avec les leaks massifs qui ont récemment eu lieu et que Naughty Dog a commenté.

En attendant sa sortie du 19 juin sur PS4, vous allez pouvoir faire de la place dans votre espace de stockage, qu'il soit interne ou externe, car cette deuxième partie des aventures d'Ellie va peser lourd. Comme Red Dead Redemption 2 à son lancement (sans RDO) et Final Fantasy VII Remake avant lui, le prochain blockbuster de Sony Interactive Entertainment tiendra sur deux Blu-ray. Comme l'indique le site officiel PlayStation nord-américain en bas de page, The Last of Us Part II demandera ainsi plus de 100 Go pour être installé, ce qui n'a au final rien de surprenant vu la qualité graphique apparente du projet.

Si les gros jeux de la PS5 sont aussi gourmands, le fameux SSD interne de la console risque vite d'être saturé.