The Last of Us Part II : un DLC solo de prévu ? Neil Druckmann répond

The Last of Us Part II est sorti la semaine dernière, de plus en plus de joueurs arrivent donc à la fin de l'aventure du jeu de Naughty Dog, et espèrent avoir droit à un contenu additionnel pour prolonger l'expérience. Malheureusement, il faudra faire une croix sur un éventuel DLC solo, comme l'a expliqué le directeur Neil Druckmann à Kinday Funny.

Dommage pour les quatre millions de joueurs qui ont acheté The Last of Us Part II, car les fans se souviennent encore de Left Behind, DLC du premier volet se concentrant sur Ellie et son amie Riley, très apprécié et qui était même sorti en standalone par la suite. The Last of Us Part II n'aura donc pas droit au même traitement, mais Naughty Dog n'oublie évidemment pas le mode multijoueur, qui avait été mis de côté pendant un temps, et qui devrait en toute logique sortir dans les prochains mois via une mise à jour.

The Last of Us Part II est pour rappel disponible uniquement sur PlayStation 4