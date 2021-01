Naughty Dog sur un jeu vidéo dans un univers heroic fantasy ? Des concepts arts sèment le doute

Après une décennie consacrée aux séries Crash Bandicoot et Jak & Daxter, Naughty Dog est à fond sur les franchises Uncharted et The Last of Us depuis 2007 au moins. Mais alors que The Last of Us Part II a conclu la génération PS4 avec brio, tout le monde se demande ce que le studio californien prépare pour la PS5. Il s'agira à priori d'une grosse production avec une campagne solo, pour ne pas changer.

Les internautes viennent peut-être de découvrir un indice à ce sujet sur le compte ArtStation de Hyoung Nam, Senior Concept Artist chez Naughty Dog. Il y a 2 mois, il a en effet posté 3 images dans une galerie baptisée The Women of the North, qui représentent une chasseuse de dragons, une membre de tribu et une mage. Simples visions d'artistes ou véritables ébauches en lien avec le prochain jeu vidéo ? La seconde hypothèse est la plus probable, car le texte accompagnant ces artworks est le suivant :

Inspiré du nouveau jeu. Vous savez de quoi je parle... ;)

Hyoung Nam parle-t-il bien du nouveau titre de Naughty Dog actuellement en développement, qui se déroulerait alors dans un univers heroic fantasy, avec des femmes fortes sur le devant de la scène ? Ou évoque-t-il toute autre chose ? Il faudra sûrement patienter plusieurs mois voire années pour le savoir, mais en attendant, ces concept arts ont de quoi faire rêver. D'ici là, The Last of Us Part II est disponible à partir de 43,23 € sur Amazon.fr.

