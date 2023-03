The Last of Us : première affiche teaser avec un personnage emblématique pour la saison 2 de la série de HBO

Il faut bien avouer que HBO a réussi à adapter le jeu vidéo The Last of Us en série avec succès. Très similaires au titre de Naughty Dog et Sony, ces quelques épisodes ont réussi à attirer un nouveau public tout en étoffant l'histoire de certains personnages secondaires. Une deuxième saison est prévue depuis un moment, et même une troisième, afin d'aborder avec précision les évènements de The Last of Us: Part II.

Bien évidemment, il faudra patienter un bon moment avant de découvrir la saison 2 de The Last of Us sur HBO, et sans doute sur Amazon Prime Video via le Pass Warner par chez nous. Mais pour faire monter la hype, le réalisateur des jeux et producteur de la série Neil Druckmann partage une première affiche teaser avec le bras d'un personnage que les fans ont immédiatement reconnu : un avant-bras musclé, un poing serré tenant fermement un marteau, Abby sera bien présente dans la suite de la série de The Last of Us. L'artiste a eu le bon goût de choisir un marteau et pas un club de golf pour ne pas faire pleurer les joueurs, mais des émotions, il risque d'y en avoir...

Pour le moment, il faut se contenter de ça, la saison 2 de The Last of Us n'a pas encore de date ni de période de sortie. Côté jeux vidéo, vous pouvez retrouver le remake The Last of Us: Part I à 61,49 € sur Amazon.