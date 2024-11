The Last of Us : une période de sortie plus précise pour la Saison 2 sur Max, c'est pour bientôt !

Cela fait près de deux ans que la première saison de The Last of Us a été diffusée sur HBO Max. Les spectateurs ont pu découvrir en live action les aventures de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans un monde post-apocalyptique avec des infectés, mais désormais, tout le monde attend la suite.

HBO avait annoncé il y a un moment déjà que les nouveaux épisodes arriveront en 2025, mais nous avons désormais un peu plus de précisions. Casey Bloys, CEO et président du contenu sur HBO et Max, a annoncé lors d'une présentation aux journalistes que la Saison 2 de The Last of Us sera diffusée au printemps 2025 sur Max, soit entre le 20 mars et le 19 juin prochain.

Cette saison comportera pour rappel moins d'épisodes, mais le showrunner Craig Mazin prévoit déjà une Saison 3, voire une Saison 4. Nous y découvrirons le personnage d'Abby, incarné par Kaitlyn Dever et brièvement aperçu dans une récente bande-annonce. En attendant la diffusion de ces nouveaux épisodes, vous pouvez acheter la Saison 1 de The Last of Us en Blu-ray 4K UHD à partir de 25,90 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.