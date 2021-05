Maid of Sker : une upgrade pour PS5 et Xbox Series X et S, et des FPS Challenge Modes gratuits annoncés en vidéo

Maid of Sker est sorti en juillet dernier, il est développé par le studio gallois Wales Interactive et il emmène les joueurs dans une maison hantée qui existe vraiment, ayant appartenu à Elizabeth Williams. Un survival-horror psychologique qui va avoir droit à du contenu gratuit et une mise à jour pour les nouvelles consoles de salon.

Dès aujourd'hui sur PC et à partir du 26 mai sur PS4, Xbox One, les joueurs peuvent ainsi découvrir une mise à jour gratuite introduisant les FPS Challenge Modes, qui rajoute les modes de jeu The Long Night, Axe of Kindness, Nightmare at the Hotel et In Darkness, mais également six nouveaux ennemis dans le Sker Hotel, 10 nouveaux Succès / Trophées, le support des manettes DualSense et de nouvelles armes comme une hache, un .357 Magnum, un fusil de chasse à double canon scié et un fusil d'infanterie à verrou.

Le 26 mai également, Maid of Sker bénéficiera d'une autre mise à jour gratuite, pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S. En plus des modes de jeu et du contenu évoqué plus haut, les joueurs pourront profiter d'améliorations techniques, détaillées ci-dessous, et le jeu d'horreur arrivera également sur le Microsoft Store des PC :

PlayStation 5 : Modes 4K à 30 fps ou 1440p à 60 fps ;

Retours haptiques avec la DualSense ;

Fonctionnalités avec les gâchettes adaptatives de la DualSense ;

Amélioration de la résolution des textures ;

Temps de chargement plus rapides, de 10-15 secondes à 1 seconde. Xbox Series X|S : Modes 4K à 30 fps ou 1440p à 60 fps (Series X) ;

Modes 1440p à 30 fps ou 1080p à 60 fps (Series S) ;

Temps de chargement plus rapides. PC (Windows 10) : Nouvelle sortie sur le Microsoft Store ;

FPS et résolution sans limites ;

Compatibilité Xbox Play Anywhere.

Maid of Sker est également sorti sur Nintendo Switch, en novembre dernier, mais cette version n'est pour l'instant pas concernée par les FPS Challenge Modes, dommage. Si le titre vous intéresse, il est vendu 26,48 € sur Amazon.