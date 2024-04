XDefiant sera jouable cette semaine, préparez-vous !

Annoncé en juillet 2021, Tom Clancy's XDefiant a depuis abandonné le nom de l'écrivain pour s'élargir à d'autres franchises, mais il se fait toujours attendre. Repoussé plusieurs fois, le FPS multijoueur free-to-play sera tout de même jouable dans quelques jours, pendant un temps très limité.

XDefiant aura en effet droit à une Server Test Session du 19 au 21 avril prochain, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs peuvent déjà télécharger un client dédié sur Ubisoft Connect, le PlayStation Store et le Microsoft Store, l'objectif est d'aider les développeurs à « tester l’état de (leurs) serveurs et à fournir des informations critiques pour préparer le lancement. ». Les joueurs qui participeront à cette phase de test pourront obtenir des skins pour les armes MP5 et M9, ainsi que trois boosts d'expérience d'armes en atteignant le niveau 18.

Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que cette Server Test Session se passe bien afin qu'Ubisoft dévoile prochainement la date de sortie de la version définitive de XDefiant. Le studio organisera pour rappel l'Ubisoft Forward le 10 juin prochain.