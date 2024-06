XDefiant : un premier chiffre de joueurs dévoilé, enfin un jeu live service à succès chez Ubisoft ?

Pour bien terminer la semaine, le CEO Yves Guillemot a pris la parole sur le site officiel d'Ubisoft afin d'évoquer plusieurs éléments de la stratégie du studio. Un long billet sous la forme d'interview où le patron d'Ubisoft évoque longuement la saga Assassin's Creed, avec des remakes à venir, mais également un jeu live service lancé récemment.

XDefiant aura mis du temps à débarquer, mais le FPS free-to-play est disponible depuis le mois de mai dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un concurrent plutôt sérieux aux Call of Duty d'Activision, qui a déjà attiré des millions de joueurs :

Il y a beaucoup de travail à faire, mais il a réussi à attirer 11 millions de joueurs en peu de temps. Et ce nombre augmentera avec tout le travail effectué par l'équipe pour garantir que la Saison 1 apporte beaucoup plus à l'expérience existante. Il s’agit de faire les bons choix et de s’y tenir.

XDefiant compte donc déjà 11 millions de joueurs, la Saison 1 sera lancée la semaine prochaine, Yves Guillemot compte beaucoup sur cet évènement in-game pour fidéliser les joueurs. Mais le CEO d'Ubisoft a de plus grandes ambitions pour son shooter multijoueur :

En dehors du fait qu'il soit continuellement mis à jour, avec des expériences différentes et un gameplay optimisé, j'aimerais le voir comme un jeu esport sérieux. Mais en réalité, pour un jeu comme celui-ci, il n’y a aucune limite à son avenir. Et nous avons une équipe fantastique, qui écoute nos joueurs et communique avec eux, ce qui est crucial. Nous avons commencé fort, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et je suis ravi que nous relevions le défi.

Le marché du jeu vidéo live service est impitoyable, Ubisoft en sait quelque chose (Hyper Scape arrêté, Rainbow Six Extraction et Roller Champions oubliés, The Division Heartland annulé), mais avec XDefiant, le studio a peut-être trouvé un bon filon. Comme toujours, il faudra voir au fil des mois, puis des années, si le titre arrive à tenir les joueurs en haleine, comme le fait très bien Rainbow Six Siege depuis 2015.

Si XDefiant vous tente, vous pouvez y jouer gratuitement sur PC, PS5 ou Xbox Series X|S, des cartes PSN sont disponibles sur Amazon, Cdiscount et Fnac.