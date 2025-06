FBC: Firebreak dévoile un premier chiffre de joueurs

Un FPS coopératif dans le Remedy Connected Universe





La semaine dernière, Remedy lançait FBC: Firebreak, un jeu bien différent des Max Payne, Control et Quantum Break. Le studio finlandais s'est essayé au genre du jeu de tir à la première personne multijoueur, après avoir déjà tenté l'expérience pour un FPS solo avec CrossfireX. Un titre qui prend place dans le Remedy Connected Universe et qui demande à une équipe de joueurs d'affronter des créatures paranormales dans l'Ancienne maison, déjà visitée dans Control.

Des tests peu élogieux pour FBC: Firebreak





Malheureusement, FBC: Firebreak n'a pas convaincu la presse spécialisée, ni les joueurs. Sur Metacritic, le jeu de Remedy a une moyenne de 65/100 de la part des testeurs et 5,3/10 de la part des joueurs, c'est plutôt moyen, nous sommes loin des 89/100 et 8,5/10 d'Alan Wake 2. La faute à une boucle de gameplay trop répétitive et un équilibrage raté.

Un premier chiffre de joueurs encourageant ?





Mais Remedy annonce aujourd'hui que FBC: Firebreak compte déjà plus d'un million de joueurs, ce qui peut sembler être un lancement réussi. Il faut cependant rappeler que le jeu est disponible dans l'abonnement PlayStation Plus Extra et Premium ainsi que dans les PC Game Pass et Game Pass Ultimate, permettant à de nombreux joueurs de l'essayer sans avoir à l'acheter. Les ventes sont donc sans doute bien moindres, mais Remedy n'a pas encore communiqué sur ce point précis.

Les joueurs Steam ne jouent déjà plus à FBC: Firebreak





Sur SteamDB, les chiffres sont déjà inquiétants. FBC: Firebreak a réuni seulement 1 992 joueurs en simultané à son lancement, un chiffre qui a chuté à 169 joueurs connectés en même temps hier. Même s'il est impossible de vérifier cette tendance sur les autres plateformes, ce n'est pas rassurant, il va falloir des mises à jour de contenu pour relancer la hype, sans quoi il semble inévitable que les serveurs de FBC: Firebreak seront coupés très rapidement, signant la mort du jeu. Remedy annonce quand même qu'il « reste encore beaucoup de travail à accomplir » et que « de nombreuses choses passionnantes attendent les joueurs de Firebreak ».

