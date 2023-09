XDefiant : le FPS multijoueur d'Ubisoft ne passe pas les tests de PlayStation et Xbox, la sortie repoussée

Annoncé en 2021 sous le nom de Tom Clancy's XDefiant, le jeu de tir multijoueur en free-to-play d'Ubisoft se fait toujours attendre. Il a depuis changé de nom pour devenir juste XDefiant et accueillir des factions autres que celles des univers des jeux Tom Clancy, et était dernièrement prévu pour l'été 2023.



La fin de saison approche à grands pas, et le directeur de développement à une mauvaise nouvelle pour les fans : il faudra encore attendre un peu plus pour mettre la main sur la version finale de XDefiant. Mark Rubin écrit en effet sur le site officiel d'Ubisoft que le titre n'a pas passé les tests de conformité imposés par PlayStation et Xbox pour sortir sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Des modifications ont ainsi du être faites selon leurs retours, décalant la date de sortie prévisionnelle de fin août à fin septembre, voire octobre si les constructeurs ont encore des choses à redire sur la prochaine version envoyée.

Bonjour les fans de XDefiant ! J’ai une mise à jour pour vous et c’est une grosse mise à jour ! Nous voulons expliquer plus en détail pourquoi nous n’avons pas encore donné de date précise pour notre lancement. Et parfois, une transparence totale, c’est comme boire dans un tuyau d’incendie, alors j’espère que vous avez tous soif ! :D

Tout d’abord. Voici une description détaillée du déroulement du processus de soumission :

La soumission est la partie du développement où nous donnons le jeu aux first party (Sony, Xbox, etc.) pour vérifier que le jeu fonctionne correctement dans leurs environnements. Pour y parvenir, nous devons nous auto-tester auprès des équipes internes d’assurance qualité / conformité pour essayer de trouver les problèmes qui pourraient être signalés dans le processus de soumission. Une fois que nous avons fixé ou terminé toutes les tâches que nous voulons / pensons avoir besoin pour la soumission, nous passons environ 2-3 semaines à préparer et valider un CM (Candidate Master) que nous pensons être la version finale du jeu pour la soumission. Il passe ensuite par 1 semaine de tests d’assurance qualité et de conformité par plusieurs équipes Ubisoft. S’il est adopté, il va aux first party pour être certifié pour la sortie. Les first party prennent une semaine pour obtenir leur rapport final sur la soumission et nous donnent un Pass or Not Pass avec une liste de correctifs indispensables pour la prochaine soumission. De plus, pour être clair au cours de ce processus de soumission, l’équipe QC d’Ubisoft épreuve le jeu pour rechercher des bugs de fonctionnalité et une autre équipe d’Ubisoft, divisée en groupes PC, Sony et Xboxn recherche des bugs de conformité. Ce sont deux types de bugs différents. La fonctionnalité signifie « cette fonctionnalité de jeu fonctionne-t-elle comme prévu » (par exemple, il y a un bug où les dégâts de votre arme sont modifiés après avoir utilisé une certaine capacité.) Ce n’est pas quelque chose que les first party rechercheront, à moins bien sûr que cela ne les empêche de tester. C’est à nous de les trouver. Les bugs de conformité sont ceux qui se rapportent aux systèmes et à l’expérience globale que les premières parties attendent des jeux sur leur plate-forme. (par exemple, les trophées sont-ils correctement suivis, la liste de mes amis est-elle correctement mise à jour avec le statut du jeu, etc.) Après avoir obtenu un Pass de tous first party, nous sommes alors prêts à expédier et avons probablement besoin de 1-2 semaines avant le lancement en fonction de la date du Pass. Si nous ne réussissons pas, nous devons passer environ un mois à résoudre les problèmes soulevés par la soumission et à répéter le processus ci-dessus.

Où en sommes-nous ?

À la fin du mois de juillet, nous avons commencé ce processus et nous avons obtenu nos premiers résultats à la mi-août, qui étaient des échecs. Nous nous sommes alors rendu compte que nous avions plus de travail en matière de conformité que prévu. Si le processus avait été validé, nous aurions pu sortir le jeu à la fin du mois d’août. Mais cela n’a pas été le cas et nous avons donc passé les 3-4 dernières semaines à résoudre ces problèmes et à nous préparer à faire une autre soumission. Nous sommes actuellement dans la partie de préparation du CM et espérons le soumettre aux first party dans un peu moins de 2 semaines. Si cela passe proprement, alors nous pourrions envisager une sortie de la mi-septembre à la fin du mois de septembre. Il existe cependant un scénario probable où nous obtenons un Pass conditionnel, ce qui signifie que nous devons faire un patch Day 1 avec quelques correctifs finaux pour assurer la conformité. Si nous avons besoin de faire un patch Jour 1, cela repousse notre date au début/mi-octobre.

Alors pourquoi pas de date de sortie ferme ?

Si nous suivions les règles standard pour les sorties de jeux, nous aurions fixé une date suffisamment à l’avance avec suffisamment de temps pour avoir une date de sortie sûre. Cependant, comme beaucoup de choses avec ce jeu, nous n’avons pas choisi l’itinéraire typique. Avoir des millions de personnes qui jouent à votre jeu bien avant qu’il ne soit prêt n’est pas normal. Ne pas avoir peur de montrer un jeu inachevé à des millions de personnes avec tous ses défauts n’est pas normal. Il s’agissait de vrais tests et pas seulement d’événements marketing. Donc, quand il s’agit de savoir quand nous publierons, la vraie réponse est « dès que nous le pourrons ». Et nous continuerons à vous tenir au courant avec plus d’informations lorsque nous les aurons.

Pour conclure, nous avons entrepris depuis le concept de ce jeu d’être plus transparent avec notre communauté et d’écouter nos joueurs et d’agir en fonction de leurs retours. Nous avons même montré que nous ajouterons des fonctionnalités au milieu du développement en fonction des demandes des joueurs. Le vote par carte qui est en cours et un mode de type S&D qui arrive plus tard en sont deux exemples. Nous voulons que ce soit votre jeu !

Je sais que c’est beaucoup d’infos, alors merci d’avoir pris le temps de tout lire. Je sais que cela a été tout un parcours pour en arriver là et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous en cours de route. Nous sommes vraiment impatients d’aller en direct et de partager notre passion et notre amour pour XDefiant avec tout le monde. Au plaisir de vous voir tous bientôt dans le jeu !