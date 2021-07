After The Fall : le FPS post apocalyptique multijoueur en VR voit sa fenêtre de sortie repoussée

Aujourd'hui, nous avons un message important au sujet de la date de sortie d'After the Fall.

Malheureusement, nous avons pris la décision nécessaire de repousser la sortie multiplateforme d'After the Fall sur PlayStation VR, Oculus Quest 2 et PC VR à plus tard cette année. En plus de cela, nous avons décidé de lancer le jeu sur l'Oculus Quest original en 2022.

Nous savons que vous avez hâte de jouer à After The Fall et nous sommes vraiment désolés pour le retard.

Avec After the Fall, nous nous sommes fixé comme objectif ultime de vous apporter la meilleure expérience coopérative possible à 4 joueurs en VR. Afin d'assurer un lancement multiplateforme sans heurts avec un soutien cross-platform, nous donnons à notre équipe de développement le temps nécessaire pour finaliser leur travail.

After The Fall est notre titre VR le plus ambitieux à ce jour, développé à partir de zéro pour trois plateformes de jeux VR très divergentes. Sous le capot, notre équipe a beaucoup travaillé à développer l'infrastructure nécessaire pour vous assurer que vous puissiez vivre le jeu ensemble sans heurts, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

Au cours des mois à venir, nous aurons plus d'informations pour vous, incluant une mise à jour sur la bêta et plus encore. After The Fall est bel et bien sur la dernière ligne droite et ce temps supplémentaire aidera notre équipe à offrir la meilleure expérience coopérative à 4 joueurs que nous pouvons offrir.

Nous sommes impatients de partager After the Fall avec vous et nous apprécions votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons au lancement. Ce ne sera que le début de ce que nous vous réservons.

Au nom de l'équipe de développement des jeux Vertigo,

Directeur créatif

Richard Stitselaar