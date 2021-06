After The Fall : le Left 4 Dead de la VR se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo

After The Fall est un FPS post apocalyptique coopératif ayant pour décors les vestiges gelés d’un Los Angeles des années 80. Près de 20 ans après le début d'une nouvelle ère glaciaire, l’humanité vie recluse sous terre, forcée de se protéger des Snowbreed, sortes de zombies jadis humains ayant su évoluer dans ce monde désormais couvert de glace. Dans ce jeu d'action intense qui n'est pas sans rappeler un certain Left 4 Dead, jusqu'à 4 joueurs appelés Harvest Runners doivent unir leurs forces afin de récupérer des ressources essentielles à la survie de la civilisation.

Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur le comportement des ennemis. Contrairement à la relative placidité des zombies d'un The Walking Dead: Saints & Sinners ou d'un Arizona Sunshine, les morts-vivants auront ici un tempérament plus nerveux, tels des loups chassant en meute. Cela devrait rendre le gameplay beaucoup plus dynamique et exigera une coopération de tous les instants. Ainsi, il sera possible de s'échanger des armes et munitions, mais également de soigner ses coéquipiers. Cette vidéo est également l'occasion d'apercevoir des mutants nettement plus coriaces que les autres, comme le Juggernaut (capable de mettre KO en un coup), le Smasher (sorte de Charger) ou encore le Eater (capable d'exploser tout comme un Boomer), les habitués de Left 4 Dead ou Dying Light ne seront pas dépaysés. Vertigo Games annonce avoir mis l'accent sur la manipulation et le ressenti des armes afin de rendre l'expérience encore plus satisfaisante pour les « vétérans de la VR ». Avec une variété d'armes personnalisables, allant du fusil de chasse, à la carabine, en passant par les armes de poings, nul doute qu'il y aura de quoi satisfaire tous les joueurs, et chaque style de jeu.

Prévu pour cet été sans plus de précision, le jeu sera disponible sur PSVR, les stores Oculus Quest et Rift ainsi que sur Steam et Viveport. After The Fall est également annoncé cross-platform, ce qui signifie qu'il sera possible d'éradiquer la vermine à tour de bras, en coopération sur des casques différents. Il nous tarde de mettre les mains dessus !