After The Fall : nouvelle vidéo de gameplay commentée pour le FPS VR apocalyptique

C’est par l’intermédiaire d’une vidéo commentée par les développeurs du studio que le jeu se dévoile encore un peu plus. Il y a peu, ce FPS post apocalyptique prenant place dans un Los Angeles gelé des années 80, nous régalait d’une séquence orientée sur l’histoire du jeu, le comportement des ennemis et le maniement des armes. Aujourd’hui les développeurs se concentrent sur le côté multiplateforme du titre et l’expérience de jeu.

L’une des grandes forces d’After The Fall réside dans sa compatibilité avec les différents casques VR du marché. Mais plus que cela, il sera possible de jouer sur PSVR, Oculus Quest et PC VR en même temps, le titre étant cross-play. De quoi rendre l'expérience accessible au plus grand nombre, et apporter une belle communauté de joueurs. After The Fall a été construit avec l’objectif d'offrir la même expérience, les mêmes interactions et nombre d'ennemis sur chaque casque. Pas évident lorsque le jeu est prévu pour tourner à la fois sur une puce mobile peu puissante, mais aussi sur des configurations PC haut de gamme. L'objectif était corsé, mais les équipes de Resolution Games semblent parvenues à assurer un niveau de fidélité visuelle en adéquation avec chaque support, tout en offrant un gameplay parfaitement identique. Nous apprenons également que les parties seront variées ; le nombre et le type d'ennemis ainsi que les récompenses seront différents, et le niveau de difficulté pourra être ajusté. La rejouabilité s'annonce excellente, After The Fall a tout pour devenir un incontournable. Quant à nous, nous sommes de plus en plus impatients d'enfiler notre polaire et de rejoindre l'apocalypse zombie.



