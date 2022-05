After the Fall : la mise à jour Shock & Awe de la saison Frontrunner fait le plein de nouveautés

After the Fall est un shooter de zombies coopératif en pleine ville de Los Angeles surgelée et la saison Frontrunner a, jusqu'à présent, introduit un nouveau type d'ennemi, le Skimmer, de nouvelles cartes, un mode horde et de nombreuses armes inédites. La récente mise à jour Shock & Awe apporte encore une flopée de nouveaux contenus tout en annonçant la fin de la saison Frontrunner.

Les notes de mise à jour sont extrêmement nombreuses - vous pouvez toutes les retrouver à cette adresse -, mais nous avons recensé ci-dessous les plus importantes :

Nouvelles skins de joueurs (Galaxie, Danger, Magma, Flammes) ;

Nouvelles armes : Tommy Gun, des dispositifs à onde de choc pour étourdir les hordes, des ogives infligeant d'énormes dégâts et un booster de rage pour améliorer notre personnage et la cadence de tir pendant dix secondes ;

Une nouvelle map PvP : La Réserve du Tundradome ;

Nouveau mode Free-for-All (Chacun pour soi) ;

Refonte de la manière dont fonctionne le LMG ;

Divers équilibrages ;

Corrections de bugs ;

Amélioration des performances ;

Amélioration de la stabilité de la version destinée au Meta Quest.

Il est clair que le studio Vertigo Games est au petit soin des joueurs, mais pour combien de temps et à quel prix ? La prochaine saison sera-t-elle aussi gratuite, ou passera-t-elle au modèle payant ? Wait and see. Vous pouvez retrouver notre test du jeu ici et notre avis sur la version Quest 2, là.

