After the Fall : la date de sortie du FPS en VR dévoilée en vidéo

Les amateurs de réalité virtuelle ont adoré Arizona Sunshine, un FPS nous emmenant dans le désert américain pour affronter des morts-vivants, et ils attendent évidemment avec impatience After the Fall, nouveau titre de Vertigo Games qui sera cette fois... un FPS avec des zombies, jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs.

Mais l'ambiance sera ici glaciale, le froid a ravagé le Los Angeles des années 80, il faudra tout de même lutter contre des infectés et des boss à l'aide d'un arsenal varié à améliorer au fil de l'aventure. After the Fall devait sortir cet été, mais il a été repoussé pour améliorer l'expérience, les développeurs sont de retour cette semaine et annoncent que le jeu sera disponible le 9 décembre 2021 sur PC VR, PlayStation VR et Oculus Quest 2. Une version pour le premier Oculus Quest est pour rappel prévue l'année prochaine.

Vous pouvez retrouver un court teaser ci-dessus, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.