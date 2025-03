Spectre Divide : 6 mois après la sortie, déjà une triste nouvelle pour le FPS multijoueur

Dévoilé en août dernier, Spectre Divide devait apporter un vent de fraîcheur au genre du FPS multijoueur en proposant des matchs en 3v3 où chaque joueur contrôle deux personnages. Un titre compétitif développé par Mountaintop Studios qui est sorti début septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais six mois plus tard, le studio annonce une triste nouvelle.

Dans un communiqué publié sur Steam, Mountaintop Studios annonce déjà la fin de Spectre Divide. Deux semaines après le lancement de la Saison 1 : Flashpoint, le bilan n'est pas positif et le jeu n'a pas réussi à retenir suffisamment de joueurs pour lui assurer une pérennité. Pourtant, le lancement initial était réussi avec 400 000 joueurs et un pic de 10 000 joueurs en simultané sur toutes les plateformes selon le studio.

Déjà à court de financements, le développeur va fermer les serveurs de Spectre Divide dans les 30 prochains jours, le jeu n'est plus disponible en téléchargement et les joueurs qui ont dépensé de l'argent depuis le lancement de la Saison 1 vont être remboursés. Malheureusement, cela signifie également la fin de Mountaintop Studios, qui va fermer ses portes en même temps que celles de son jeu.

