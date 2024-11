Call of Duty: Black Ops 6, encore des records flous un mois après la sortie

Eh oui, cela fait déjà un mois qu'Activision, Raven Software et Treyarch ont lancé Call of Duty: Black Ops 6, dernier opus en date de la franchise de FPS. Un titre qui a fait grand bruit, il était en effet inclut dans le Game Pass Ultimate day one, Activision-Blizzard appartenant désormais à Microsoft. Peu après la sortie, les studios ont annoncé qu'il s'agissait de « la plus grande sortie de Call of Duty de tous les temps, établissant un record pour les joueurs au premier jour » sans entrer dans les détails.

Eh bien aujourd'hui, Activision est de retour pour fanfaronner sur le succès de CoD: BO6... sans donner de chiffres précis. L'éditeur affirme que « le nombre de joueurs, d’heures jouées et de matchs lancés est à son plus haut », c'est un véritable succès populaire et commercial pour Call of Duty: Black Ops 6, mais dévoiler précisément ces chiffres serait encore mieux.

Quoi qu'il en soit, le jeu est parti pour occuper les joueurs pendant un bon moment, la Saison 1 bat son plein et la version Rechargée arrivera « très prochainement ». Vous pouvez acheter Call of Duty: Black Ops 6 à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.