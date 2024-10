Call of Duty: Black Ops 6 bat déjà des records !

Source: Satya Nadella via VGC et Washington Post

Call of Duty: Black Ops 6 était attendu au tournant. Pas forcément parce qu'il s'agit du retour d'une série très appréciée des joueurs, mais surtout car c'est le premier opus à sortir depuis la finalisation du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. CoD: BO 6 est donc disponible sur PC, PlayStation et Xbox, mais également dans le Game Pass.

Lors d'une présentation consacré au bilan financier de Microsoft, le CEO Satya Nadella a annoncé (via VGC) que Call of Duty: Black Ops 6 a déjà battu des records :

Le lancement de Black Ops 6 la semaine dernière a été la plus grande sortie de Call of Duty de tous les temps, établissant un record pour les joueurs au premier jour ainsi que pour les ajouts d'abonnés au Game Pass le jour du lancement.

CoD: BO 6 a donc été un vrai succès, les abonnés du Game Pass ont monté en flèche, mais Satya Nadella précise que cela n'a pas impacté les autres plateformes pour autant : « les ventes sur PlayStation et Steam ont aussi augmenté de 60 % par rapport à l'année dernière », selon le CEO de Microsoft. Bon, Call of Duty: Modern Warfare III n'avait pas défrayé la chronique à son lancement, Activision était allé chercher des records timides. Malheureusement, le constructeur ne dévoile toujours pas de chiffres précis, difficile de juger l'ampleur de ce succès. Mais, de son côté, le Washington Post dévoile que la franchise Call of Duty s'est écoulée à plus de 500 millions d'exemplaires depuis ses débuts, en 2003.

Call of Duty: Black Ops 6 a également reçu de très bonnes notes, avec une moyenne de 84/100 sur Metacritic, CoD: MW III n'était qu'à 56/100... Activision, Treyarch et Raven Software ont su reconquérir le cœur des fans