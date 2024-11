Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, la Saison 01 est imminente, voici tout ce qu'il faut savoir

Call of Duty: Black Ops 6 semble être un vrai succès commercial pour Activision, le studio va évidemment continuer de faire vivre son jeu pendant un bon moment. La Saison 01 sera lancée le 14 novembre prochain et rajoutera pas mal de contenu pour les joueurs, le Battle Royale free-to-play Call of Duty: Warzone ne sera pas en reste.

Variante de Nuketown, cartes multijoueurs, nouvelles armes, maps Zombies et Résurgence, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 01 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone :

VUE D’ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR :





Cinq cartes et une variante : trois cartes inédites arrivent au début de la Saison 01 : explorez Hideout, un site d'entraînement de taille moyenne au design caractéristique de Black Ops ; combattez dans Extraction, l'héliport d'Avalon de taille moyenne conçu pour une variété de styles de jeu ; et surveillez les objets de valeur en fonçant dans Heirloom, un musée d'art de taille compacte conçu pour de l'action rapide. Attendez-vous à une nouvelle carte, au retour d'Hacienda, et à un Nuketown festif plus tard dans la saison.

Deux nouveaux modes de jeu et encore plus à la mi-saison : mettez l'or à l'abri et protégez votre cachette dans le tout nouveau mode Saccage. Treyarch a aussi pensé au fun et aux modes très appréciés des fans, avec notamment le mode Caméléon, alors préparez-vous à des évènements festifs à durée limitée à la mi-saison et au-delà. De plus, le jeu classé multijoueur arrive peu après le lancement avec de nombreuses récompenses, changements, et mises à jour.

Contenu supplémentaire : améliorez votre planification tactique avec un nouvel Atout et une nouvelle Série de points disponibles au lancement. Un nouvel Atout et un nouveau Joker arrivent dans la mise à jour de mi-saison, tous disponibles en multijoueur.

VUE D’ENSEMBLE DU MODE ZOMBIES :





Teaser Zombies : attendez-vous à une révélation complète du contenu Zombies juste avant la mise à jour de mi-saison de décembre. Cette fin d'année marquera l'arrivée de la nouvelle carte, Citadelle des Morts, alors que les Zombies deviennent médiévaux !

Mode dirigé : l’expérience Zombies originale par manches est de retour dans Call of Duty. Comme annoncé précédemment, un mode dirigé arrive avec la Saison 01, permettant aux joueurs qui le souhaitent de pouvoir profiter du scénario plus facilement. Dans ce mode, vous avez 15 manches pour venir à bout de l’intrigue, tandis que les quêtes secondaires et les défis de S.A.M. sont désactivés.

VUE D’ENSEMBLE DE WARZONE :





Area 99 : nouvelle carte Résurgence : pénétrez dans la chaleur implacable du désert du Nevada et explorez Area 99, une station d'armement top secrète où les Nuketowns étaient construits et expédiés vers les sites d'essai. Mise en sommeil pendant des décennies, elle est réouverte à tous les opérateurs lors du lancement de la Saison 01 ! (Re)découvrez ensuite Urzikstan dans sa version de lancement et Rebirth Island quelques temps après, toutes deux intégrant entièrement les innovations apportées par Black Ops 6.

Modes et fonctionnalités : commencez par vous familiariser avec les listes de jeu avant l'arrivée de mode Battle Royale classé et d'une variété de nouveaux modes à durée limitée au fur et à mesure que la saison progresse.

Intégration complète de Black Ops 6 : lancez-vous dans la bataille en utilisant le système d'équipement de Black Ops 6, avec une nouvelle arme de mêlée dédiée, trois Atouts et un Joker. Expérimentez vos constructions d'armes, découvrez une armurerie optimisée et choisissez n'importe quelle arme de Modern Warfare II, Modern Warfare III ou Black Ops 6 que vous avez acquise, soit plus de 170 armes !

Des avantages en pagaille : le système d'Atouts « Pick-3 » permet d'avoir trois Atouts actifs au début du match, et d'en récupérer jusqu'à six autres en jeu. L'iconique Atout Spécialiste signe également son retour !

Innovations en jeu : de l'omnidirectionnel à l'utilisation d'émoticônes et de sprays, en passant par l'inventaire simplifié et de défis d'ampleurs, jusqu'au retour d'un système de progression et de prestige classiques issus de Black Ops 6, Call of Duty: Warzone est plus chaud qu'une fuite du réacteur de l'Area 99.