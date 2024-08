Spectre Divide : un nouveau FPS compétitif avec un gameplay original annoncé par des spécialistes du genre

Le jeune studio Mountaintop Studios ne s'en cache pas, il veut révolutionner le genre du jeu de tir tactique et compétitif avec son premier jeu. Le titre est en développement depuis plusieurs années, des alphas et bêtas ont déjà eu lieu, mais le studio indépendant passe enfin la seconde et officialise Spectre Divide avec une première bande-annonce :

Spectre Divide sera un FPS multijoueur en 3 vs 3 qui proposera une mécanique de dualité. Les joueurs pourront en effet contrôler deux corps sur le champ de bataille, pour défendre deux points à la fois et pourquoi pas sacrifier un corps pour offrir l'avantage tactique à l'autre. Les joueurs auront accès à un arsenal varié, avec 20 armes différentes et des consommables comme des pièges et fumigènes. Spectre Divide est évidemment taillé pour la compétition, avec des classements en solo et en équipe, mais également des parties plus classiques avec les modes occasionnel ou personnalisé. Le jeu se démarque déjà par son style graphique, fortement inspiré par les bandes dessinées de science-fiction et les animes japonais des années 90.

Spectre Divide a déjà le soutien de grands noms, Shroud a notamment financé Mountaintop Studios, il faut dire qu'il est composé d'anciens développeurs de Respawn Entertainment, Epic Games, Riot Games, Bungie, Blizzard Entertainment, Naughty Dog, Oculus, Double Fine Productions ou encore Hidden Path Entertainment, qui ont déjà brillé sur des jeux compétitifs comme Apex Legends, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Halo, Overwatch et Valorant.

Spectre Divide est attendu sur PC, via Steam, à une date encore inconnue. Les joueurs peuvent déjà s'inscrire pour participer à un test grand public, qui aura lieu les 3 et 4 août prochains. Vous pouvez également retrouver la souris Logitech Pro X Superlight 2 à 124,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.