XDefiant : changement de nom, nouvelles factions hors Tom Clancy et sessions de test ouvertes à tous pour le FPS free-to-play

Ubisoft veut aussi avoir son jeu de tir en arène compétitif à succès. Il a dévoilé l'été dernier Tom Clancy's XDefiant, un FPS 6v6 en arène ultra rythmé avec « fusillades intenses, équipements personnalisés et factions spécialisées ». Nous devrions en effet y incarner les Wolves de Ghost Recon faisant office de Défenseur, les Parias et les Nettoyeurs de The Division servant d'Attaquant ou de Soigneur, et Echelon de Splinter Cell pour le soutien et la collecte d'informations.

Nous étions sans nouvelles du projet depuis la fin de sa bêta fermée, mais Ubisoft ne l'a pas oublié. Il a même travaillé et changé le jeu, comme il le dévoile cette semaine. Ainsi, Tom Clancy's XDefiant sortira sous le nom plus simple de XDefiant (comme beaucoup le surnommaient déjà par facilité), notamment car il mettra désormais aussi en scène « des factions inspirées de jeux sortant de l’univers de Tom Clancy ». Le logo a donc été mis à jour au passage. Des personnages d'Assassin's Creed, Far Cry ou même les Lapins Crétins viendront-ils dynamiser cette expérience ?

Toujours est-il que la dernière mouture du titre sera bientôt jouable par quelques élus. Comme pour Skull & Bones, Ubisoft invite tout le monde à s'inscrire au programme Insider Sessions XDefiant, afin de tester le jeu en avant-première et faire des retours aux développeurs, en respectant bien évidemment un accord de confidentialité.

Chers joueurs de XDefiant, Nous sommes ravis de vous accueillir dans nos Insider Sessions XDefiant. Au cours de ces sessions de jeu, les joueurs pourront affronter et jouer aux côtés de l’équipe de développement afin de mettre en lumière les nouvelles fonctionnalités présentes dans le jeu. Notre dernier test fermé nous a permis de beaucoup apprendre, et ce grâce à vos commentaires détaillés et sincères. Que nous souhaiterions d’ailleurs voir encore plus nombreux. Les Insider Sessions XDefiant seront ouvertes à une sélection d'inscrits sur PC. Les premières invitations pour ces sessions seront envoyées à partir du 15 mars. Nous augmenterons le nombre de participants au fur et à mesure de l’avancée de la phase de test. N'oubliez pas que l'inscription est ouverte à tous les joueurs, qu'ils soient sur PC ou console. Inscrivez-vous pour ne rien rater du début des tests sur console. Ces sessions seront pour vous l’occasion de profiter des fonctionnalités en cours de développement et de nous faire un retour. Par ailleurs, vous pourrez découvrir des factions inspirées de jeux sortant de l’univers de Tom Clancy. Avec tous ces changements, le jeu s'appellera désormais XDefiant. Inscrivez-vous sur playxdefiant.com pour une chance de participer. La participation à ces sessions est soumise à des accords de confidentialité jusqu’à ce que nous ayons suffisamment d’éléments à partager. Mais n’ayez crainte ! Nous serons tout de même là pour jouer et discuter avec vous afin de proposer une expérience de jeu XDefiant ultime. On se revoit bientôt ! - L’équipe de développement XDefiant FAQ Qui peut s'inscrire pour jouer à XDefiant ? L'inscription est ouverte à tous les joueurs, qu'ils soient sur PC ou console. Inscrivez-vous pour ne manquer aucune information !

Comment s'inscrire pour jouer à XDefiant ? Inscrivez-vous sur playxdefiant.com pour tout savoir et avoir la chance de participer aux Insider Sessions. Puis-je m'inscrire sur plusieurs plateformes ? Non, vous pouvez uniquement vous inscrire sur une plateforme pour le moment, alors réfléchissez bien et faites le bon choix. Qui peut participer aux Insider Sessions ? Les Insider Sessions sont actuellement disponibles pour une sélection de joueurs enregistrés sur PC, résidant dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Autriche, Belgique, Portugal, Suisse, Danemark, Finlande, Norvège, Grèce, Slovaquie, Croatie, Irlande, Luxembourg, Andorre et Monaco.

Nous prévoyons d'augmenter le nombre de participants aux Insider Sessions au fur et à mesure de l'avancée du projet. Pensez à consulter votre boîte mail pour ne pas manquer d’éventuelle invitation. Sur quelles plateformes les Insider Sessions se déroulent-elles ? Les Insider Sessions sont actuellement disponibles pour une sélection de joueurs enregistrés sur PC. N'oubliez pas que l'inscription est ouverte à tous les joueurs, qu'ils soient sur PC ou console. Inscrivez-vous pour ne rien rater du début des tests sur console. Les Insider Sessions sont-elles soumises à des accords de confidentialité ? Oui, les Insider Sessions sont soumises à des accords de confidentialité. Comment savoir si j'ai été sélectionné(e) pour participer ? Vous recevrez une invitation à participer aux Insider Sessions par e-mail. À combien de sessions puis-je participer après avoir reçu une invitation ? Si vous recevez l’invitation et que votre participation est confirmée, vous aurez accès à toutes les autres Insider Sessions. Les informations concernant les sessions à venir vous seront communiquées de manière régulière. Pensez à consulter votre boîte mail pour ne rien manquer. D’autres joueurs seront-ils invités aux Insider Sessions ? Oui, nous prévoyons d'augmenter le nombre de participants aux Insider Sessions avec l'avancée du projet. Pensez à consulter votre boîte mail pour ne pas manquer d’éventuelle invitation. Que faire si j'ai déjà effectué mon inscription ? Votre inscription est toujours valide. Nous vous recommandons cependant de vérifier votre statut sur le site sur lequel vous avez effectué votre inscription. Que se passe-t-il si j'ai déjà participé au test fermé ? Vous pouvez participer à ce test même si vous avez déjà participé au premier test fermé. Toutes les personnes inscrites ont une chance de recevoir une invitation pour les Insider Sessions. Pensez à consulter votre boîte mail pour ne pas manquer d’éventuelle invitation.

XDefiant n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et Amazon Luna en free-to-play. D'ici là, Ghost Recon Breakpoint est lui disponible à partir de 8,27 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : XDefiant : 6 minutes de gameplay dévoilées pour le FPS d'Ubisoft