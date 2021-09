XDefiant : quelques chiffres pour la bêta fermée du jeu d'Ubisoft

Ubisoft a dévoilé en juillet dernier XDefiant, un jeu de tir multijoueur en 6 vs 6 mettant en scène des personnages issus des franchises Splinter Cell, The Division et Rainbow Six de Tom Clancy. Le titre a eu droit à une bêta fermée sur ordinateurs en Amérique du Nord et les développeurs dévoilent cette semaine quelques chiffres :

Lors de cette bêta fermée de XDefiant, 88 500 parties ont été jouées, et les joueurs ont préféré incarner le Mender de la faction des Parias, tiré de The Division 2, avec un fusil d'assaut. Ils ont utilisé plus de 6,6 millions de capacités et un million de capacités ultimes, préférant jouer sur la carte Times Square en Escort. Enfin, plus de 7,5 millions d'ennemis ont été éliminés, avec 440 millions de balles tirées, mais un ratio tués/morts de 1,23 en moyenne.

XDefiant n'a toujours pas de date de sortie, Ubisoft prévoit d'autres phases de test d'ici le lancement, le jeu étant attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et Amazon Luna. Vous pouvez retrouver les romans de Tom Clancy sur Amazon.

