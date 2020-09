Oculus : Assassin's Creed, Splinter Cell, The Climb 2, Jurassic World: Aftermath et d'autres jeux VR confirmés !

L'annonce de l'Oculus Quest 2 a été l'occasion de faire le point sur les jeux en réalité virtuelle à venir sur les casques de Facebook. Le constructeur a d'abord rappelé l'arrivée de projets déjà connus, comme le Battle Royale Population: One, Kizuna AI: Touch the Beat, Little Witch Academia: VR Broom Racing, The Walking Dead: Saints & Sinners, Rez Infinite, Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey, Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! ou Altdeus: Beyond Chronos.



Mais ce fut aussi l'occasion d'apprendre l'existence de projets inédits. Il y aura par exemple un certain Warhammer 40,000: Battle Sister, un FPS nerveux et énervé nous faisant incarner Sister Ophelia, disponible avant la fin de l'année. Sont aussi prévus deux jeux Assassin's Creed et Splinter Cell, qui reprendront des éléments appréciés des licences, mais qui ne sont pas encore prêts à être présentés davantage. Ils seront développés par Red Storm Entertainment, les créateurs de Star Trek: Bridge Crew et Eagle Flight.

Et vous vous souvenez de Jurassic World: Aftermath, un nom déposé il y a quelques mois et qui faisait référence à un jeu vidéo ? Il s'agira d'un titre de survie signé Coatsink avec de l'exploration et des énigmes, se déroulant deux ans après les évènements de Jurassic World, et doté d'une direction artistique façon comics.

Enfin, il faudra compter sur The Climb 2, qui fera suite au jeu d'escalade qui avait marqué le début de la VR commerciale, et vous obtenez un beau programme pour les mois à venir sur Oculus Quest 2 et consorts.

