Jurassic World Aftermath : Universal dépose le nom, un nouveau jeu avec des dinosaures en chemin ?

La franchise Jurassic Park est encore aujourd'hui très populaire, Universal Pictures ayant remis ses dinosaures sur le devant de la scène avec les films Jurassic World, dont le troisième volet était en tournage avant la pandémie de COVID-19. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les adaptations en jeux vidéo ne sont pas légion ces dernières années, seul Frontier Developments a sorti Jurassic World Evolution, un très bon titre de gestion, en plus d'un jeu LEGO par Traveller's Tales.

Universal Pictures semble vouloir corriger le tir, et comme le rapporte Jurassic Outpost, la firme a récemment déposé la marque « Jurassic World Aftermath » en vue d'un futur jeu vidéo, sur ordinateurs, consoles et/ou mobiles. Chose amusante, un fan avait décidé de recréer des décors du premier film Jurassic Park avec le CryEngine et Maya, et il avait déjà utilisé ce même sous-titre.

Par ailleurs, Universal Pictures avait confié à Cryptic Studios Seattle le développement de Jurassic World Survivor, un jeu massivement multijoueur de survie, annulé en 2015 après la fermeture du studio. Le titre devait plonger les joueurs sur Isla Nublar après les évènements de Jurassic World, alors que l'Indominus Rex a ravagé l'île. Reste à savoir si Jurassic World Aftermath s'inspirera de ce scénario ou proposera quelque chose de tout à fait différent, pour coller par exemple au pitch de Jurassic World: Dominion où les dinosaures ont rejoint les continents, obligeant les humains à cohabiter avec eux.