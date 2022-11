Jurassic World Aftermath Collection : les deux jeux de survie sur Isla Nublar débarquent sur Switch en vidéo

Ces dernières années, Coatsink et Universal Games et Digital Platforms ont sorti Jurassic World Aftermath et sa suite, Jurassic World Aftermath: Part 2, sur les plateformes de réalité virtuelle. Deux titres qui font la part belle à la survie sur Isla Nublar et qui débarquent ensemble sur Nintendo Switch :

Jurassic World Aftermath Collection prend place après que le parc d'attractions Jurassic World ait fermé sur Isla Nublar. Le joueur y incarne un rescapé d'un accident d'avion qui va devoir survivre sur cette île abandonnée par les humains, mais pas par les dinosaures. Ptéranodons, Vélociraptors et autres T-Rex rôdent encore dans les parages, il faudra être discret et résoudre des énigmes pour éviter de croiser leur route et finir en repas.

Jurassic World Aftermath Collection est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch