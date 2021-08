Jurassic World Aftermath: Part 2, le trailer d'annonce de la version Oculus Quest est en ligne

Jurassic World Aftermath, sorti en exclusivité sur Oculus Quest 1 et 2 en décembre dernier, est un jeu de survie en réalité virtuelle qui nous a fait retourner à Isla Nublar pour récupérer des documents précieux sans nous faire manger par des vélociraptors. Cette aventure tout en cel-shading nous avait alors laissés sur notre fin, mais l'attente de la seconde partie va bientôt se terminer puisqu'un trailer d'annonce pour Jurassic World Aftermath: Part 2 vient d'être mis en ligne et la date de sortie fixée. Malheureusement, mis à part un centre de contrôle dévasté et quelques bébés dinosaures qui trainent, cette bande-annonce ne nous montre pas grand-chose sur ce qui nous attend et ce sera donc le 30 septembre prochain que nous pourrons retourner sur cette île pas vraiment paradisiaque pour finir notre mission.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

