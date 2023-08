Magic: The Gathering, des extensions Assassin's Creed, Fallout et Final Fantasy annoncées

Wizards of the Coast célèbre actuellement les 30 ans de Magic: The Gathering, ou Magic : L'Assemblée en français, et le fabriquant de cartes à jouer et à collectionner vient d'annoncer les futures extensions qui font déjà rêver les joueurs. Après Fortnite, Street Fighter, Le Seigneur des Anneaux et Warhammer 40,000, les fans vont encore avec de belles cartes à récupérer.

Lors de la Gen Con 2023, Wizards of the Coast a en effet dévoilé le programme des extensions pour 2024, avec notamment Fallout et Assassin's Creed du côté des licences de jeux vidéo, mais également Ravnica Remastered, Murders at Karlov Manor, Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons III, Bloomburrow et Duskmourn: House of Horror. Comme si cela ne suffisait pas, une extension Final Fantasy a également été annoncée, incluant tous les jeux de Square Enix jusqu'au récent FFXVI, mais ces cartes ne devraient pas arriver avant 2025, en physique ainsi que dans le free-to-play Magic: The Gathering Arena.

Les joueurs ont déjà rendez-vous en mars 2024 pour découvrir l'extension Fallout de Magic: The Gathering. D'ici là, vous pouvez retrouver le kit de démarrage de l'extension Le Seigneur des Anneaux à 19,95 € sur Amazon.