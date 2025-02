Magic: The Gathering, un film et plus encore inspirés du célèbre jeu de cartes

Dans le milieu des jeux de cartes à jouer et à collectionner, le Jeu de cartes à collectionner Pokémon est évidemment ultra populaire, mais les fans de la vieille époque lui préfèrent Magic: The Gathering, ou Magic : L'Assemblée en français. Le JCC conçu par Richard Garfield a vu le jour en 1993, une multitude d'extensions ont vu le jour et il a évidemment eu droit à des adaptations en jeux vidéo. Mais Hasbro, propriétaire de Wizards of the Coast, veut aller encore plus loin.

Hasbro annonce aujourd'hui un partenariat avec Legendary Entertainment pour « créer un film en prises de vues réelles et un univers télévisuel basés sur Magic: The Gathering ». Pour l'instant, un long-métrage et une série télévisée sont annoncés, mais les studios continueront sur leur lancée si le succès est au rendez-vous. Legendary Pictures n'est pas n'importe qui, la société a déjà produit des dizaines de films, notamment la trilogie Batman de Christopher Nolan, Watchmen, les Very Bad Trip, Pacific Rim, la trilogie Jurassic World, les films du Monsterverse avec Godzilla et King Kong, BlacKkKlansman ou encore les Dune de Denis Villeneuve. Elle est également derrière Warcraft : Le Commencement et Pokémon : Détective Pikachu, deux gros succès au box-office. Bon, il y a aussi eu Dead Rising: Watchtower et Dead Rising: Endgame, des Direct to VoD très moyens.

Il faudra patienter avant d'en savoir davantage. Allons-nous avoir un pur film de fantasy dans l'univers de Magic, ou des joueurs du JCC se retrouvant plongé dans ce monde fictif ? Ou un drame social autour d'une compétition de cartes ? Le mystère est entier, les possibilités sont nombreuses.

