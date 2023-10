Magic: The Gathering, une collaboration avec un géant des comics et du cinéma annoncée, ça va être énorme

Magic: The Gathering continue de s'intéresser aux autres franchises, nous avons déjà eu droit à des collaborations avec Fortnite, Street Fighter, Le Seigneur des Anneaux et Warhammer 40,000, des extensions Assassin's Creed, Fallout et Final Fantasy ont également été annoncées, mais ça ne va pas s'arrêter là.

Tout récemment, Hasbro a annoncé une collaboration avec Marvel pour développer « des produits à collectionner et des extensions » Univers Infinis pour Magic: The Gathering. À part une petite vidéo, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, les premières extensions n'arriveront pas avant de très longs mois. Cynthia Williams, présidente de Wizards of the Coast et de Hasbro Digital Gaming, commente :

Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec Marvel pour faire découvrir ses personnages emblématiques aux fans du monde entier sous de nouvelles formes. Ces extensions s'inscrivent dans la tradition d'intégrer des personnages populaires et des éléments de marques de renommée mondiale dans Magic: The Gathering.

Dan Buckley, président de Marvel Comics and Franchise, rajoute :

Les cartes à collectionner ont toujours fait partie de l'ADN de Marvel, et cette collaboration élève l'expérience à un tout autre niveau. Quand on connaît la profondeur de nos trames narratives et de nos personnages, on ne peut être qu’impatient de voir comment l'univers Marvel se traduira de dans les cartes des extensions de Magic: The Gathering au fil des années à venir.

Il faudra être patient avant de découvrir les fruits de cette collaboration, la première extension Marvel de Magic: The Gathering sortira en 2025. Vous pouvez quand même retrouver d'autres decks et boosters sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

