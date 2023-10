Magic: The Gathering, les cartes Fallout sont magnifiques, et elles ont une date de sortie

Source: Wizards of the Coast

Source: Wizards of the Coast

Wizards of the Coast lorgne de plus en plus du côté des univers vidéoludiques, il a déjà sorti des cartes Magic: The Gathering - Secret Lair sur les thèmes de Fortnite et Street Fighter, mais prochainement, ce seront les Terres Désolées de Fallout qui seront introduites dans le célèbre jeu de cartes.

Le fabricant de cartes dévoile cette semaine les premiers decks Commander de Fallout, dont la date de sortie est fixée au 8 mars 2024. Nous retrouverons des personnages cultes de la franchise comme Canigou, Dr. Maidson Li, Caesar ou L'Homme-phalène, Wizards of the Coast nous explique tout cela :

Les decks Commander mettent en avant les thèmes clés de Fallout : Survie, Technologie, Armée et Mutants. Chaque deck sera aux couleurs d’un personnage illustrant chaque thème : Canigou, Dr. Madison Li, Caesar et L’Homme-phalène. Les decks Survie demandent aux joueurs de trouver de la nourriture, des outils et des alliés afin de gagner la partie. Le berger allemand Canigou, célèbre compagnon de nombreux jeux Fallout, vous mènera vers la victoire, et la mécanique de jeton Junk permettra aux joueurs de le sacrifier pour piocher des cartes. Les decks Technologie font appel à des armes énergétiques high-tech, à des scientifiques, à des êtres synthétiques et à des robots d'avant-guerre pour exécuter vos ordres. Les Artefacts peuvent générer de l'Énergie, une mécanique qui fait son grand retour et s’adapte au monde de Fallout, qui vous permettra de remporter la victoire. Le Dr Madison Li, l'une des scientifiques les plus éminentes dans l’univers de Fallout, est le Commandant de ce deck. Les decks Armée sont défendus par les chefs de factions militantes et leurs soldats, ainsi que par les pillards des Terres désolées. Caesar, un dictateur militariste qui voulait conquérir l'Amérique d'après-guerre dans Fallout : New Vegas, commandera les armées de ce deck et fera appel à une brigade de créatures clonées. Les decks Mutants présenteront les dangereuses et étranges créatures mutantes de Fallout. L’Homme-phalène de Fallout 76 est à l’honneur dans ce deck riche en créatures puissantes telles que les goules sauvages. Les jetons Radiation peuvent avoir un impact sur le deck de votre adversaire ou alimenter votre propre deck avec des marqueurs radiation. De plus, les cartes Saga racontent l'histoire de cette réalité alternative dans une Amérique atompunk. Enfin, les decks principaux comprendront des cartes Pip Boy avec bordure tandis que des cartes Vault Boy sans bordures dans le style artistique de Fallout seront disponibles dans les boosters collector. Les illustrations des cartes de terrain en full art mettront en avant les environnements hostiles des jeux Fallout. C'est la toute première fois que des decks Magic : The Gathering seront aux couleurs d’un thème de science-fiction post-nucléaire.

Les fans vont ainsi pouvoir opter pour des Decks Commander avec des thèmes précis, et surtout des couleurs précises, de quoi avoir directement des cartes efficaces pour jouer dès le début. Nous retrouverons ainsi les decks Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc), Menace mutante (noir-vert-bleu), Ave, Caesar (rouge-blanc-noir) et Science ! (bleu-blanc-rouge). Des boosters seront évidemment proposés pour agrandir sa collection et son deck, avec notamment des cartes Vault Boy sans bordure.

Vous pouvez retrouver davantage de visuels de cartes sur le site officiel de Magic: The Gathering, et acheter des decks et boosters sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.