Magic: The Gathering, une année de sortie pour la série Netflix et des extensions avec Fortnite, Street Fighter, Le Seigneur des Anneaux et Warhammer 40,000

Source: Wizards of the Coast

Source: Wizards of the Coast

Le phénomène Magic: The Gathering semble éternel, Wizards of the Coast a présenté cette semaine lors du Magic Showcase 2021 les prochaines extensions de son jeu de cartes à succès, avec notamment des cartes réalisées en partenariat avec les licences Fortnite et Street Fighter, mais pas seulement. D'autres franchises sont également concernées.

La série Secret Lair de Magic: The Gathering aura ainsi droit à des cartes ultra collector proposées pendant une durée limitée, et qui prendront place dans l'univers de Fortnite avec des terrains et personnages tirés du jeu d'Epic Games. Du côté de Street Fighter, nous retrouverons des combattants cultes telle Chun-Li avec des attaques adaptées au jeu de cartes.

En plus de cela, Magic: The Gathering va étoffer son projet Universes Beyond avec l'extension The Lord of the Rings: Tales from Middle-Earth basée sur l'univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Les joueurs pourront ainsi combattre aux côtés d'Aragorn, Gandalf, Gollum et Frodon, chevaucher des Nazgûls et se lancer vers le mont Destin dans une quête pour trouver l'Anneau unique. Ces boosters arriveront dans le courant de l'année 2023, il faudra être patient.

Pour les amateurs de jeux de plateau à l'ambiance futuriste, l'attente sera moins longue, de nouveaux produits Commander basés sur Warhammer 40,000 seront rajoutés aux Universes Beyond dès l'année prochaine, avec quatre decks comprenant de nouvelles illustrations, des cartes inédites et des réimpressions. Tout cela sera disponible dans le courant du troisième trimestre 2022. Chris Cocks, le PDG de Wizards of the Coast, commente ces partenariats :

Magic est le cœur de notre activité et le jeu n'a jamais eu autant de succès. Entre les nouveaux partenariats avec des sommités de la pop culture comme Street Fighter, Fortnite et Le Seigneur des anneaux, et la série d'animation Netflix prévue pour l'année prochaine, les fans de Magic ne vont pas être déçus.

Et ce n'est évidemment pas la fin des annonces, Wizards of the Coast donne des nouvelles de la série Magic: The Gathering, qui sera diffusée sur Netflix en fin d'année 2022. Elle est pour rappel produite par les frères Russo et nous retrouverons au casting des voix Brandon Routh (Arrow, The Flash, Superman Returns), qui incarnera le Planeswalker Gideon Jura. Wizards of the Coast précise au passage que cette série introduira de nouveaux personnages dans une aventure inédite, qui devrait permettre aux néophytes de se divertir même sans connaître les Planeswalkers. En parallèle de la série Netflix, l'auteur Django Wexler lancera au même moment un roman qui servira d'introduction aux épisodes afin de détailler les contextes des évènements de la série et mettre en avant les relations entre Gideo Jura et Jace Beleren.

Enfin, pour en revenir aux cartes, le Magic Showcase 2021 a été l'occasion de découvrir les futures extensions plus classiques de Magic: The Gathering, avec Kamigawa: Neon Dynasty début 2022 qui se déroulera 2 000 ans dans le futur, Streets of New Capenna au printemps prochain avec des anges et démons, Dominaria United à l'été qui ramènera les joueurs au plan d'origine de la franchise, et enfin The Brothers’ War au dernier trimestre 2022 qui revisitera lui aussi un plan apprécié des joueurs pour célébrer les 30 ans du jeu de cartes. Vous pouvez retrouver des decks et boosters Magic: The Gathering sur Amazon.