Magic: The Gathering, de superbes cartes Assassin's Creed exhibées et datées, un point sur le set Fallout avant sa sortie

L'année dernière, Wizards of the Coast annonçait de nouvelles collaborations avec des licences vidéoludiques pour son jeu toujours aussi incontournable Magic: The Gathering, à savoir Fallout, Assassin's Creed et même Final Fantasy. Les premières illustrations pour les cartes tirées de l'univers de Bethesda avaient déjà tout pour plaire aux fans et leur sortie fixée au 8 mars 2024 est désormais proche. Il est donc désormais possible de visualiser l'intégralité des cartes de l'extension sur le site officiel. Ce sont ainsi quatre decks Commander que les fans vont pouvoir se procurer : Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc) avec Canigou ; Menace mutante (noir-vert-bleu) avec l'Homme-phalène aka Mothman ; Ave, Caesar (rouge-blanc-noir) avec ce dernier et Science ! (bleu-blanc-rouge) mettant notamment en scène la Dr Madison Li. Deux cartes de figurines Bobblehead ont été tirées à 500 exemplaires chacune en Premium irisée double et seront disponibles dans les boosters collector. Et pour les plus collectionneurs, une collection Secret Lair va également voir le jour.

À l'occasion de la MagicCon de Chicago du week-end dernier, de nombreux aperçus des prochains sets ont également été montrés, à savoir Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Bloomburrow et Assassin's Creed. C'est évidemment ce dernier qui nous intéresse le plus. Nous y retrouverons Altaïr Ibn-La'Ahad, Ezio Auditore, Edward Kenway, Evie Frye, Eivor, Léonard de Vinci ou en Cléopâtre, ces deux derniers possédant des cartes sérialisées à 500 exemplaires, respectivement en italien et grec (avec un cartouche en égyptien). L'Animus, un tas de foin ou encore la lame secrète portée par Bayek feront aussi partie des illustrations. L'emballage de la boîte des boosters collector montre également Kassandra au travers d'un somptueux artwork, elle devrait donc aussi avoir sa propre carte. L'effet d'ADN ajouté pour la rareté Memory Corridor a de son côté tout pour plaire.

Pour plus de détails sur les cartes en elles-mêmes, vous pouvez visionner le panel en bas de page. Des visuels sont à admirer en pages suivantes.

Fallout - 8 mars 2024 Magic : The Gathering – Fallout rassemble des éléments de tous les jeux Fallout de 1997 à Fallout 76. Cette extension constitue la toute première représentation moderne de certains jeux Fallout classiques, ainsi que de personnages et de décors de Fallout et Fallout 2. Wizards of the Coast rend hommage aux racines de ce RPG post-nucléaire plein d'énergie et d'action qu'est Fallout. Qu'ils se rangent du côté des personnages les plus célèbres du monde de Fallout ou qu'ils incarnent un simple survivant face aux gangs de pillards, aux super mutants, aux monstres irradiés et aux robots d'avant-guerre, la vie des joueurs dans les terres désolées ne sera pas de tout repos ! La collaboration entre Wizards of the Coast et Bethesda se poursuivra également avec la collection Secret Lair × Fallout de Magic: The Gathering, disponible exclusivement sur MagicSecretLair.com. Ces trois produits à tirage limité de Secret Lair – Secret Lair × Fallout: Vault Boy, Secret Lair × Fallout: Points of Interest, et Secret Lair × Fallout: S.P.E.C.I.A.L. – seront disponibles en édition standard à 29,99 $ et en édition Premium à 39,99 $. Les joueurs peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour être avertis dès que ces trois Secret Lair seront mis en vente sur MagicSecretLair.com.

Les hors-la-loi de Croisetonnerre - 19 avril 2024 Les hors-la-loi de Croisetonnerre est une extension spectaculaire Magic qui introduit un nouveau plan sur le thème du Far West. Elle propose aux fans une expérience de jeu fantastique avec une histoire de braquage et le retour tant attendu d'Oko. Horizons du Modern 3 - 14 juin 2024 Horizons du Modern revient en 2024 avec Horizons du Modern 3. Les joueurs de Magic apprécient les extensions Horizons du Modern pour leurs drafts endiablés et leur fibre nostalgique. Les joueurs peuvent s'attendre à tout cela et à bien plus encore, avec des personnages appréciés des fans, de passionnantes adaptations de mécaniques bien connues et de nouvelles cartes Planeswalker recto verso. Assassin's Creed - 5 juillet 2024 En partenariat avec Ubisoft, la gamme Univers Infinis accueillera les aventures historiques épiques et immersives d'Assassin's Creed dans Magic: The Gathering. L'extension Assassin's Creed fera la part belle à la plupart des jeux Assassin's Creed sortis à ce jour, avec des cartes mécaniquement uniques et des réimpressions avec de nouvelles illustrations. Bloomburrow - 2 août 2024 Les fans de Magic pourront s'aventurer à Bloomburrow, un nouveau plan charmant et réconfortant de Magic dans lequel les humains n'existent pas. Un groupe d'aventuriers audacieux composé d'amis animaux anthropomorphes (écureuils, grenouilles, rats et lapins) devra mener à bien une quête majeure.

Par ailleurs, Wizards of the Coast a décidé d'arrêter de localiser ses produits sur table en portugais après la sortie de Horizons du Modern 3 et en chinois simplifié avec Bloomburrow. Les six langues qui continueront à être proposées seront l'anglais, le japonais, le français, l'italien, l'allemand et l'espagnol. Le jeu vidéo Magic: The Gathering Arena continuera tout de même de proposer du portugais et du coréen, mais plus en russe après Horizons du Modern 3.

Vous pouvez retrouver toutes les dernières nouveautés Magic: The Gathering, dont les cartes Assassin's Creed, dans la boutique présente sur Amazon, mais ce n'est clairement pas donné en dehors du Starter Kit à 19,00 € incluant deux decks.

