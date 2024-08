Magic: The Gathering, de nouvelles cartes qui vont ravir les fans de Baldur's Gate 3 dévoilées

Source: Wizards of the Coast

Source: Wizards of the Coast

Wizards of the Coast lance régulièrement de nouvelles cartes pour Magic: The Gathering, en s'associant avec d'autres franchises, notamment du côté du jeu vidéo. Cette fois, le fabricant célèbre le 50e anniversaire du plus célèbre des jeux de rôle sur table, mais les joueurs vont quand même apprécier.

Eh oui, Wizards of the Coast dévoile Secret Lair x Dungeons & Dragons, avec cinq drops en édition limitée pour fêter les 50 ans de D&D, qui compte « 64 millions de fans dans le monde », soit autant d'acheteurs potentiels ! Ces nouvelles cartes seront disponibles à partir du 27 août 2024, « jusqu'à épuisement des stocks », il faudra donc croiser les doigts et ne pas hésiter à sortir la carte bleue.

Les cinq drops seront An Exhibition of Adventure, Astarion's Thirst, Karlach's Rage, Death is in the Eyes of the Beholder I et Death is in the Eyes of the Beholder II. Nous avons déjà droit à des visuels pour les cartes Astarion, le Décadent et Karlach, Furie de l'Averne, qui ne devraient pas trop dépayser les joueurs de Baldur's Gate 3. Le Tyrannœil sera évidemment de la partie.

Wizards of the Coast précise que chaque drop sera vendu 34,99 €, avec une édition Foil contre 44,99 €. Vous pouvez déjà retrouver d'autres cartes Magic: The Gathering sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Baldur's Gate 3 : le RPG sans limite qui toque à la porte du GOTY