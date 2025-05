Magic: The Gathering, bande-annonce ensorcelante et visuels enchanteurs pour les cartes de l'extension Final Fantasy

La série de cartes Universes Beyond de Magic: The Gathering n'en finit pas d'enchaîner les collaborations à même de faire craquer les fans des licences concernées, même s'ils ne jouent pas de base au jeu de Wizards of the Coast. Depuis 2020, nous avons ainsi vu défiler Fortnite, Le Seigneur des Anneaux, Doctor Who, Fallout ou encore Assassin's Creed. Le mois prochain, c'est Final Fantasy qui va en profiter. Nous en avions eu un premier aperçu fort alléchant en février dernier et, à l'occasion de la PAX East, le plein de détails et visuels ont été dévoilés, à commencer par une bande-annonce mêlant cinématiques et quelques phases de jeu des nombreux épisodes numérotés de la licence de Square Enix.

Parmi les cartes dévoilées, à découvrir en page suivante, nous retrouvons pas moins de 15 déclinaisons de Cid, une pour chaque épisode où il est physiquement apparu. Même si son effet est identique, les joueurs auront donc le choix de l'illustration qu'ils veulent avoir dans leur deck. Sans surprise, Final Fantasy VII est énormément représenté par rapport aux autres épisodes. Ci-dessous, vous pouvez découvrir l'ensemble des mécaniques utilisées pour cette extension.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le panel de la PAX East détaillant les différentes cartes, en présence de Ben Starr, ainsi que quelques mots de Yoshitaka Amano en vidéo.

« Nous apprécions énormément la série FINAL FANTASY et cette passion nous a guidés à chaque étape de la création de cette extension », déclare Zakeel Gordon, producteur exécutif de Magic: The Gathering chez Wizards of the Coast. « Cette collaboration est un hommage sincère à FINAL FANTASY à travers Magic: The Gathering. Que vous soyez un fan de FINAL FANTASY, un joueur de Magic: The Gathering, ou les deux (comme nous !), nous espérons que vous verrez notre profond respect pour FINAL FANTASY se refléter dans tout, des illustrations à la conception du jeu, jusqu'aux textes d'ambiance. »

« Cette extension marque la rencontre des fans et de la création, dans une célébration de tout ce que nous aimons dans Magic et FINAL FANTASY, créé par des personnes qui vivent pour les deux », ajoute Shoichi Ichikawa de Square Enix, producteur de l'épisode FINAL FANTASY VII EVER CRISIS de la série FINAL FANTASY VII. « Il s'agit d'une véritable déclaration d'amour de la part de Square Enix et de Wizards of the Coast, une collaboration née de l'admiration de nos équipes pour les univers de chacun. »