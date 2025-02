Magic: The Gathering, l'extension Final Fantasy se dévoile, un vrai délice artistique pour les yeux

Source: Wizards of the Coast

Dans le cadre de sa gamme Universes Beyond, Wizards of the Coast annonçait en 2023 de nouvelles collaborations avec des licences de jeux vidéo. Depuis, les cartes Fallout, Assassin's Creed et Baldur's Gate 3 sont sorties dans le commerce. Dans les prochains mois, c'est le monument vidéoludique qu'est Final Fantasy qui va également y avoir droit. Depuis hier, les détails affluent puisqu'avec la révélation de la date de sortie de l'extension et l'ouverture des précommandes, de nombreuses cartes ont été montrées, notamment en vidéo.

Ce set Final Fantasy sera disponible le 13 juin 2025 et est vanté comme « la plus grande collection d'illustrations de Final Fantasy jamais réunies dans un seul jeu ». Bon, c'est un peu oublier Final Fantasy TCG qui compte des milliers de cartes depuis son arrivée sur le marché en 2016... contre une centaine dans le cas présent. Pas moins de 55 personnages seront illustrés dans des versions sans bordure et une collection bonus Final Fantasy à travers les âges mettront à l'honneur des artworks signés Yoshitaka Amano et Tetsuya Nomura, entre autres.

Les decks Commander vont quant à eux être dédiés à quatre épisodes en particulier, à savoir Final Fantasy VI, FFVII, FFX et FFXIV. En plus de ça, trois collections Secret Lair sont prévues au même moment. Wizards of the Coast compte aussi proposer un produit pour les fêtes de fin d'année 2025, nous n'avons donc pas fini d'en entendre parler. Vous pouvez retrouver en page suivante tout un tas de visuels qui ont tout pour plaire aux fans.

Des créatures sagas - Les invocations seront présentes dans l'extension, sous la forme des toutes premières créatures sagas de Magic: The Gathering. Les joueurs pourront les invoquer pour qu'elles leur viennent en aide pendant la partie.

- Les invocations seront présentes dans l'extension, sous la forme des toutes premières créatures sagas de Magic: The Gathering. Les joueurs pourront les invoquer pour qu'elles leur viennent en aide pendant la partie. Des cartes double face - Les cartes double face feront leur grand retour dans Magic: The Gathering - Final Fantasy. Il suffira de les jouer côté recto pour leur coût de mana et de remplir les conditions nécessaires pour les transformer et découvrir leur verso. Les cartes double face de l'extension représenteront des personnages, mini-jeux, et moments clés de Final Fantasy.

- Les cartes double face feront leur grand retour dans Magic: The Gathering - Final Fantasy. Il suffira de les jouer côté recto pour leur coût de mana et de remplir les conditions nécessaires pour les transformer et découvrir leur verso. Les cartes double face de l'extension représenteront des personnages, mini-jeux, et moments clés de Final Fantasy. À suivre - La plupart des mécaniques de jeux de Magic: The Gathering - Final Fantasy seront dévoilées ultérieurement.

Si vous êtes intéressés par ces cartes Magic: The Gathering Final Fantasy, sachez qu'elles sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur Amazon, mais il va falloir y mettre le prix pour un bon paquet des produits proposés.

