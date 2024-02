Rise of the Ronin : l'Assassin's Creed-like à l'époque Bakumatsu de Team Ninja présente en détail son gameplay

Deux productions étaient assurées de faire leur apparition ce mercredi au cours du State of Play, à savoir Stellar Blade et Rise of the Ronin. Ce jeu de rôle et d'action développé par Team Ninja a tout pour plaire aux amateurs d'expériences historiques à la Assassin's Creed et Ghost of Tsushima, mais avec un gameplay proche de ce qui a déjà été fait dans les Nioh, entre autres. Les fans du studio qui attendent le jeu ont ainsi pu profiter d'un aperçu de près de 4 minutes assez enrichissant, à revoir ci-dessous :

Grimper sur les toits en un clin d'œil à l'aide d'un grappin puis planer dans les airs à l'aide du planeur Avicula nous permettra des déplacements fluides à travers le monde, sans parler de notre monture. L'art du combat des développeurs se traduira par différentes postures et un système de contre, mais notre personnage ne se battra pas uniquement à l'aide d'un sabre et pourra utiliser diverses armes plus modernes comme un lance-flammes.

Le directeur du jeu Fumihiko Yasuda a donné quelques détails supplémentaires au sujet de son jeu en monde ouvert sur le PlayStation Blog :

Le combat d’un ronin Vous allez pouvoir utiliser toute une panoplie d’armes pour affronter vos ennemis. Outre les épées typiques des jeux Team Ninja, des lances japonaises et des armes à feu (dont des pistolets étrangers) sont à votre disposition. À noter qu’il existe également des armes occidentalo-japonaises : utilisez le tuyau de feu (un genre de lance-flammes) pour brûler des grappes d’ennemis et faire sauter des tonneaux explosifs, ou maniez le fusil à baïonnette pour parer les armes blanches et contre-attaquer d’un tir bien placé. Adapter votre style de combat à l’équipement de vos adversaires est crucial pour prendre l’avantage. Comme le savent tous les fans de Team Ninja, le timing est la clé des combats au corps à corps. La nouvelle bande-annonce dévoile une bataille endiablée entre épéistes où la sélection de la posture, la garde et les parades jouent un rôle essentiel dans l’issue de l’affrontement. Vous pouvez également utiliser un grappin afin d’attirer des ennemis pendant le combat ou même assassiner furtivement une sentinelle non alertée. Enfin, le grappin peut vous permettre de vous propulser en direction des ennemis pour aller rapidement au contact. Préparez-vous à utiliser chaque arme de votre arsenal pour vaincre les redoutables menaces qui se dresseront sur le chemin du ronin.

La traversée du Japon Traverser le Japon du XIXe siècle peut se faire de bien des façons. Votre grappin n’est pas seulement utile en combat : il permet aussi de grimper sur les toits ou d’atteindre d’autres hauteurs pour gagner une position avantageuse en un éclair. Si vous avez besoin de traverser une large zone ouverte pour aller d’un objectif à un autre, votre fidèle monture peut vous aider à parcourir cette distance plus rapidement. L’ingénieux Avicula est l’une des options de déplacement les plus grisantes. Cette merveille d’ingénierie vous permet de déployer instantanément une paire d’ailes pour planer dans les airs. Les joueurs peuvent ainsi sprinter sur un toit, lancer le grappin sur un point d’accroche en hauteur et déployer leur planeur pour profiter de leur élan et s’envoler. Tout en planant, vous pouvez ajuster votre direction et votre vitesse, replier vos ailes à tout moment et tomber à l’improviste sur des ennemis.

Les choix du joueur En dehors des choix lors des combats et des déplacements, les joueurs ont des choix à faire au cours des missions et ceux-ci affectent le monde de Rise of the Ronin. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir le joueur décider d’aider un homme du nom d’Igashichi à combattre des gardes hostiles. Ce choix crée aussitôt un lien entre le protagoniste et ce personnage, ce qui permet au joueur de faire plus amples connaissances avec Igashichi et de déverrouiller d’autres fonctionnalités du jeu. Vous aurez à faire des choix de ce genre avec d’autres personnages du jeu, comme Ryoma Sakamoto, mis à l’honneur dans une précédente bande-annonce. Les liens que vous choisissez de tisser ont un impact sur le déroulement de l’histoire. Cependant, il n’y a aucun désavantage à se rapprocher d’un personnage au détriment d’un autre. Voyez cela comme une bonne raison de recommencer le jeu après l’avoir terminé !

Rise of the Ronin est attendu le 22 mars 2024 sur PS5, mais également sur PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 79,99 €.