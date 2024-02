Stellar Blade : date de sortie, éditions et bande-annonce spectaculaire, l'aventure d'EVE vient nous vendre du rêve

Nous avions rendez-vous ce mercredi soir pour un nouveau State of Play qui n'a clairement pas déçu et dont deux annonces avaient été officialisées en amont par Sony. L'une d'entre elles était la présence de Stellar Blade, un Action-RPG développé par le studio sud-coréen Shift Up. Sa révélation remonte à 2020 où il était alors connu sous le nom de Project EVE, avant d'être annoncé sur PS5 l'année suivante. Rappelant fortement NieR: Automata et Devil May Cry de par certains aspects, il n'avait plus refait parler de lui depuis la présentation de septembre 2022, où nous avions découvert son titre définitif et le fait qu'il serait exclusif à la console de Sony, si ce n'est en décembre dernier pour signifier son logique report à cette année 2024. Si vous souhaitez en savoir plus à son sujet, le plein de détails a donc été donné cette nuit.

Et cela commence par sa date de sortie ! Stellar Blade ne se fera plus attendre bien longtemps, car il verra le jour le 26 avril 2024. Les joueurs auront le choix entre une édition standard vendue 79,99 € et une Deluxe numérique à 89,99 € rajoutant les bonus suivants :

Édition numérique Deluxe Le jeu Stellar Blade.

Combinaison des étoiles pour EVE.

Tenue des étoiles pour Adam.

Manteau des étoiles pour Lily.

Lunettes demi-cerclées pour EVE.

Boucles d'oreille quadruples rectangles pour EVE.

Pack astronome pour le drone.

2000 points d'EXP PC.

5000 pièces d'or (monnaie en jeu).

Les précommandes ouvriront la semaine prochaine, le mercredi 7 février à 16h00 dans tous les magasins participants et sur le PlayStation Store, puisqu'une édition en boîte sera disponible, ce qui en ravira plus d'un. Trois objets bonus pour EVE seront offerts si vous craquez en avance :

Bonus de précommande Combinaison de plongée planétaire.

Lunettes rondes classiques.

Boucles d'oreille Armure d'oreille.

Sa longue bande-annonce a de son côté mis en avant l'intrigue, les alliés d'EVE que sont Adam et Lily, certains environnements que nous explorerons, un aperçu de l'arbre des compétences et des améliorations, le système de camp, mais aussi divers affrontements, notamment face à des boss. Le directeur de Stellar Blade Hyung Tae Kim a d'ailleurs pris la parole sur le PlayStation Blog pour nous expliquer tout cela un peu plus en détail.

Le périple d'EVE Stellar Blade suit les aventures d'EVE, une guerrière originaire d'une colonie orbitale descendue sur terre pour vaincre les Naytibas, des ennemis de l'humanité qui ont soudain fait irruption sur toute la planète. Ces créatures semblent attaquer les humains sur les ordres d'entités supérieures, le Naytiba alpha et le Naytiba ancestral, mais personne ne connaît leur véritable origine. EVE atterrit dans un monde désolé et rencontre Adam, un survivant abandonné sur Terre, et Lily, membre d'un précédent escadron aéroporté. Ces trois protagonistes décident alors de joindre leurs forces pour lutter contre les Naytibas. Lors de son périple, EVE et ses compagnons seront amenés à collaborer avec les survivants réunis dans le dernier bastion de l'humanité, Xion. Le monde de Stellar Blade Xion est reliée à une région semi-ouverte composée des « terres désolées » et du « grand désert », lesquels recèlent de nombreux secrets. Lors de votre périple, vous rencontrerez de nombreux individus, et vous explorerez de vastes étendues pour accomplir des missions tout en aidant les citoyens de Xion. L'une de ces missions consiste à récupérer des hyper cellules, une source d'énergie cruciale pour Xion. Ces cellules sont éparpillées aux quatre coins de la région, mais EVE compte bien les rassembler pour rendre à Xion toute sa splendeur passée. Cet objectif lui permettra alors de faire de nouvelles rencontres. Tout au long de ses aventures, vous récupérerez des objets tels que des exospines ou de l'équipement, et vous gagnerez de l'EXP PC qui vous permettra de débloquer de puissantes compétences. Vous obtiendrez aussi divers objets cosmétiques, comme des tenues, des accessoires et des coupes de cheveux. Par ailleurs, les phases d'exploration vous permettront de découvrir une grande variété de musiques. Vous entendrez notamment des mélodies de camps apaisantes et des symphonies émouvantes dans les cités en ruine. Presque toutes les chansons du jeu incluent des voix et des chœurs destinés à vous plonger dans le monde de Stellar Blade. Stellar Blade tire pleinement profit du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la manette DualSense afin d'accroître l'immersion.

Bref, Stellar Blade sera à n'en pas douter l'une des grosses cartouches de Sony pour ce début d'année 2024 et il nous tarde de poser nos mains dessus. Si vous cherchez une PS5, le modèle Slim avec lecteur de disques est vendu 549,00 € sur Amazon et 549,99 € à la Fnac.