PS5 : unboxing version Travis Scott, collection de vêtements Cactus Jack et Nike Dunk Low PlayStation à gagner

Star d'un évènement spécial de Fortnite en début d'année, Travis Scott s'est encore un peu plus rapproché du milieu du jeu vidéo en étant nommé partenaire créatif stratégique de PlayStation pour le lancement de la PS5. Il a déjà pu être entendu dans une publicité pour la console, mais le gros morceau de la collaboration est arrivé hier pour sa sortie dans 7 premiers pays.

Le rappeur a révélé une vidéo appelée A Travis Scott + Cactus Jack Experience - PS5: Unboxing Reimagined, dans laquelle il fait la promotion de la PlayStation 5 à sa manière, entre plans fantasmagoriques, rencontre avec des joueurs, interlude au piano par James Blake et hommage à Pop Smoke. Et il en a profité pour lancer une obligatoire collection de vêtements PlayStation avec sa marque Cactus Jack, faite de tee-shirts, sweat-shirts, pull et veste, à découvrir en page suivante.

La pièce maîtresse est une paire de Nike Dunk Low Cactus Jack x PlayStation marquée de l'imagerie du constructeur, à gagner en remplissant un formulaire sur le site de la boutique d'ici la fin de cette journée du 13 novembre. Malheureusement, le concours est réservé aux résidents étasuniens... Les autres produits peuvent en revanche être commandés pour la France, moyennant des frais de port assez onéreux.

La PlayStation 5 n'est actuellement pas disponible en précommande faute de stocks, au contraire de ses jeux et accessoires.