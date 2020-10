PS5 : Travis Scott rejoint PlayStation en tant que partenaire créatif stratégique (oui, vraiment)

L'industrie du jeu vidéo a un mérite que nous ne pourrons jamais lui enlever : elle sait nous réserver des surprises. C'est encore le cas cette semaine avec une annonce sortie de nulle part du côté de chez PlayStation. La marque vient de révéler que le rappeur Travis Scott, l'un des artistes les plus influents du moment, rejoint ses rangs en tant que « partenaire créatif stratégique ». Il officiera visiblement en tant que collaborateur de luxe sur des projets innovants, notamment avec sa marque Cactus Jack, l'ambassadeur ayant pour mémoire déjà commencé son travail avec un post sponsorisé pour la PS5 sur Instagram. Après son concert évènement dans Fortnite, Travis Scott s'incruste un peu plus dans la planète gaming.

Vidéo stylisée dans le style du chanteur à l'appui, avec une PS5 et une DualSense en invités, le vice-président senior de la branche marketing de SIE Eric Lempel nous raconte sa vision de cette collaboration sur le PlayStation Blog.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Travis Scott a rejoint la famille PlayStation en tant que partenaire en stratégie créative. Nous avons entendu que Travis était un grand fan de PlayStation, nous avons donc entamé une conversation avec lui qui a conduit à ce partenariat unique. Grâce à notre passion commune pour le jeu et la créativité, nous prévoyons de collaborer avec Travis et sa marque Cactus Jack pour produire des projets innovants qui, nous l'espérons, raviront nos fans collectifs.

Travis est un artiste incroyablement innovant, constamment surprenant et qui continue de repousser les limites, tout comme la marque PlayStation - nous pensons donc que c'est un partenariat parfait. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette collaboration, le plus important était de la garder aussi ouverte que possible, pour garder l'espace d'explorer des idées intéressantes et créatives.

Les connaissances approfondies de Travis et ses bons souvenirs avec PlayStation en tant que marque, nos produits et nos jeux inspireront son travail avec nous du début à la fin. C'est un créateur incroyable, et nous nous efforçons de travailler avec les meilleurs esprits créatifs à l'intérieur et à l'extérieur de notre industrie pour continuer à surprendre le monde d'une manière que seule PlayStation peut.

Travis a voulu partager quelques mots :

« J'ai vraiment hâte de pouvoir présenter tout ce sur quoi Cactus Jack a travaillé avec Sony et l'équipe PlayStation. Plus important encore, je suis ravi de voir comment les fans et la famille PlayStation réagissent, et j'ai hâte de jouer à des jeux avec tout le monde très bientôt ! »

Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager avec vous une vidéo unique, créée par Travis pour lancer notre partenariat. La vidéo présente quelques-unes des personnes clés qui ont travaillé sur différents aspects de la console PlayStation 5.

Un merci spécial à Travis, nous sommes ravis de travailler avec lui et avons hâte d'en partager plus avec vous bientôt.