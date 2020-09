PS5 : le rappeur Travis Scott aurait déjà la console de Sony

Il n'a beau avoir que 28 ans et quatre albums à son actif, Travis Scott est LA star du rap du moment. Et c'est évidemment un joueur, qui se sert de marques populaires pour assoir sa notoriété, il a par exemple donné un concert phénoménal dans Fortnite en avril dernier, réunissant plus 27,7 millions de joueurs uniques. Et il semblerait bien que Travis ait déjà la PlayStation 5 dans son salon.

Le rappeur a en effet publié une photo sur Instagram, le montrant assis confortablement devant son immense écran, une manette DualSense posée sur les genoux. Le texte est clair, « je vais jouer jusqu'au levé du soleil », Travis Scott a donc visiblement bien la PlayStation 5 chez lui. Une photo évidemment très promotionnelle, car la console n'est pas visible sur l'image, un accord de confidentialité a sans doute été signé, et il convient de rappeler que Travis a signé chez Epic Records comme label, appartenant à Sony Music Entertainment.

Pour le commun des mortels, il faudra patienter jusqu'au 19 novembre prochain, date de sortie de la PS5 en France, pour découvrir la nouvelle machine de Sony. La manette DualSense est vendue 69,99 € sur Amazon.fr.