PS5 : Ghost of Yōtei et d'autres grosses productions s'invitent discrètement dans les menus de la console

En septembre dernier, Sony Interactive Entertainment introduisait via une mise à jour du firmware de la PS5 un Centre d'accueil composé de divers widgets, permettant d'un coup d'œil de voir le nombre de Trophées, la capacité de stockage disponible et diverses actualités par exemple. Les thèmes du 30e anniversaire de la marque PlayStation vont à priori rester uniques en leur genre, mais cet écran de bienvenue propose de changer l'arrière-plan, ce qui ne concerne hélas que cette tuile de ce menu puisque chaque application et jeu prend sinon toute la place avec leur visuel dédié. Eh bien, sans un mot, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition ces derniers jours de ce côté.

Dans la section « Jeux » qui ne comportait qu'un arrière-plan animé ASTRO BOT jusqu'alors, nous retrouvons maintenant la même chose pour Days Gone, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, le futur Ghost of Yōtei avec le visuel principal de son héroïne Atsu, God of War Ragnarök, Horizon Call of the Mountain, Horizon Forbidden West, LEGO Horizon Adventures, Ratchet & Clank: Rift Apart, Rise of the Ronin, Stellar Blade et MLB The Show 25. Si jamais vous ne l'aviez pas remarqué, n'hésitez donc pas à y jeter un œil.

