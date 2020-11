PS5 et Xbox Series X : comment se fait-il que certains jeux tournent à 120 fps sur Xbox Series X et non sur PlayStation 5 ?

Les consoles de nouvelle génération sont enfin disponibles, du moins en partie. Si les Xbox Series X et S ont déjà atteint nos contrées, la PlayStation 5 n'est pour l'instant sortie que dans une poignée de pays, nous devrons encore patienter quelques jours en Europe pour poser nos mains dessus. En attendant, les développeurs communiquent de plus en plus sur les améliorations qui seront apportées à leurs jeux sur ces nouvelles consoles. C'est notamment le cas de Psyonix, qui avait communiqué sur les nouveautés de Rocket League.

Le développeur avait annoncé, entre autres, que les versions Xbox Series X et S pourraient tourner en 120 images par seconde avec une future mise à jour. Pas un mot sur la version PS5. Un autre titre a eu droit à un traitement similaire : Call of Duty: Warzone peut en effet atteindre les 120 fps sur les consoles de Microsoft, mais reste bloqué à 60 fps sur PS5.

Si Infinity Ward et Activision n'ont pas encore fait de commentaire pour leur Battle Royale, nos confrères de PushSquare ont contacté Psyonix pour avoir plus d'informations, voici la réponse obtenue :

Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations à partager concernant d'autres nouveautés sur PS5, mais nous pouvons donner quelques explications. La priorité de notre équipe cette année a été le passage du jeu en free-to-play, et la mise à jour de fonctionnalités telles que le système de tournois. Nous avons dû faire des décisions sur ce que nous pouvions faire en plus. Proposer du 120fps sur Xbox Series X et S se fait via une simple mise à jour, mais en ce qui concerne la PS5, il faudrait un portage complet du jeu étant donné la façon dont la console gère la rétrocompatibilité, et ce n'était malheureusement pas possible pour nous pour l'instant.