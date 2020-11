PS5 : Digital Foundry livre son verdict sur la rétrocompatibilité « fantastique » avec les jeux PS4

La PlayStation 5 sort dans quelques jours. Plusieurs journalistes et influenceurs ont la console depuis quelque temps afin de proposer des tests et impressions de la bête, mais aussi de répondre aux interrogations des joueurs. Ainsi, Digital Foundry, qui a déjà livré son analyse de la chaleur dégagée par la PS5, nous propose une vidéo ainsi qu'un article revenant sur la rétrocompatibilité avec les jeux PS4.

Nous le savions depuis plusieurs mois, la PS5 est bel et bien capable de lire les jeux PS4. Mais, là où Microsoft avait communiqué de manière intense sur la rétrocompatibilité de la Xbox Series X et des différentes améliorations que la console apporterait aux anciennes productions, Sony est resté très discret concernant cette fonctionnalité de la PlayStation 5, se contentant d'assurer que la très grande majorité des jeux pourraient tourner et qu'un mode Boost améliorerait les performances. Aussi, les joueurs étaient curieux de voir comment la PS5 allait traiter les titres PS4.

En un mot ? Fantastique. C'est ainsi que Digital Foundry titre son analyse. Nos confrères d'outre-Manche ont été agréablement surpris par la façon dont la PlayStation 5 fait tourner les jeux de sa grande sœur.

Pour la majorité des titres (ceux qui, à l'inverse de Ghost of Tsushima ou Days Gone, ne devraient pas recevoir de mise à jour afin d'optimiser l'expérience sur PS5), Digital Foundry relève une amélioration du framerate : les jeux qui n'ont pas un nombre d'images bloqué par le développeur atteignent ainsi les 60 images par seconde sans aucun problème. Plusieurs exemples sont donnés : Knack, The Evil Within, Until Dawn, Assetto Corsa, etc. Les titres bloqués à 30 fps (Bloodborne par exemple) ne pourront pas dépasser cette limite ; tout au mieux les productions qui observaient des chutes du framerate (Just Cause 3) atteindront les 30 fps constamment. Pour profiter de ces titres dans un framerate plus élevé, il faudra croiser les doigts pour que les développeurs sortent une mise à jour.

La seule exception notable ? Assassin's Creed Unity. Digital Foundry avait relevé que le jeu, sans ses mises à jour qui bloquaient le framerate par souci de performance, pouvait tourner constamment à 60 fps sur Xbox Series X. Sur PlayStation 5, quelques chutes sont observées à certains moments. Nos confrères avancent une hypothèse selon laquelle la fréquence du GPU de la PS5 ne pourrait pas dépasser celle de la PS4 en ce qui concerne la rétrocompatibilité, mais sans en avoir la certitude.

Bien entendu, la comparaison avec la Xbox Series X est inévitable. La question se pose : quelle console gère le mieux la rétrocompatibilité ? La réponse est loin d'être évidente :

La Xbox Series X propose une rétrocompatibilité plus complète puisqu'elle s'étale sur toutes les générations de Xbox. Par ailleurs, elle apporte quelques nouveautés comme le HDR automatique ou le Quick Resume.

En revanche, en ce qui concerne le traitement des jeux de l'ancienne génération, le débat est plus serré. Cela va dépendre des jeux, de leur période de sortie et des éventuelles mises à jour :

Les jeux de début de génération (2013-2016 voire 2017) qui n'ont pas été patchés pour les consoles mid-gen avaient généralement une résolution moins élevée sur Xbox One que sur PS4. Aussi bien la PS5 que la Xbox Series X ne peuvent pas augmenter cette résolution. Aussi, les titres avec un framerate débloqué atteindront aisément les 60 images par secondes sur les deux consoles, mais auront une résolution plus élevée sur PS5.



Pour les jeux sortis après 2016/2017, ou ceux qui sont plus anciens, mais qui ont reçu une mise à jour, la réponse n'est pas évidente non plus. Il y a deux choses à prendre en compte : les versions Xbox One X ont généralement une plus grande résolution que les versions PS4 Pro, mais le différentiel de puissance est plus élevé chez Sony (la PS5 est 2,45x plus puissante que la PS4 Pro, là où la Xbox Series X n'est « que » 2,02x plus puissante que la Xbox One X). Sur certains jeux, la PS5 pourrait plus facilement atteindre les 60 images par seconde que la Xbox Series X, mais à une résolution plus faible, du fait de son meilleur différentiel de puissance rajouté au fait qu'elle a moins de pixels à gérer. Sekiro: Shadows Dia Twice a été pris comme exemple par Digital Foundry : la version PS4 Pro tournait en 1800p upscalé là où du 1800p natif était au rendez-vous sur Xbox One X. La PS5 proposera du 60 fps, alors que la Xbox Series X fera tourner le jeu entre 50 et 60 images par seconde. Ce n'est bien entendu qu'un exemple, d'autres jeux atteindront les 60 fps sur la console de Microsoft.

Enfin, la question de la compatibilité se pose. Sony avait publié une liste de jeux PS4 qui ne tourneraient pas sur PS5, tout comme Ubisoft, qui a fait volte-face depuis. Du côté de Digital Foundry, aucun souci à signaler durant ses tests, bien que certains titres affichaient un message d'avertissement au lancement.