Assassin's Creed Valhalla : Digital Foundry compare les versions PS5 et Xbox Series X et S

Après des mois d'attente, les consoles next-gen sont enfin là. La PS5 et les Xbox Series X et S sont disponibles, du moins pour les chanceux ayant réussi à les précommander. Évidemment, après une communication fortement axée sur la puissance de calculs et autres Téraflops, la question se pose : quelle console s'en tire le mieux lorsqu'il s'agit de faire tourner les jeux ?

Digital Foundry nous avait proposé un premier comparatif avec Devil May Cry 5: Special Edition, qui s'en sortait légèrement mieux sur Xbox Series X. Aujourd'hui, nos confrères remettent ça avec Assassin's Creed Valhalla. Petite nouveauté, la version Xbox Series S est également de la partie, ce qui n'était pas le cas pour leur précédente comparaison. Pour rappel, cette production fait partie de la liste des jeux optimisés pour Xbox Series X | S.

La version Xbox Series S, parlons-en : cette dernière vise un framerate à 30 fps, une petite déception pour les testeurs. Néanmoins, ceux-ci relèvent que le taux d'images par seconde est relativement stable et ne chute que légèrement à quelques passages un peu chargés. Concernant la résolution, le jeu oscille entre 1188p et 1656p, et se situe majoritairement à 1296p. Bien entendu, c'est moins que pour les autres versions. Autres différences : la résolution des ombres est moins élevée, et certaines textures sont moins détaillées (arbres, terrains, etc.).

Venons-en aux versions PS5 et Xbox Series X. Premier constat, en termes de résolution et de niveau de détails, les deux versions se valent. Nos confrères ont analysé une dizaine de scènes et, à une exception près, n'ont remarqué aucune différence notable. Les seuls changements relevés dans une même scène sont dus au contexte de cette dernière : la luminosité n'est pas forcément la même puisqu'une même cinématique peut aussi bien avoir lieu en journée qu'en pleine nuit, les nuages ne sont pas forcément au même endroit, le soleil non plus, etc. Dans le détail, Digital Foundry affirme que le jeu tourne entre 1440p et 1728p ; il n'est pas impossible que le titre atteigne la 4K à certains moments, mais cela ne s'est pas présenté durant les essais.

Pour trouver des différences, il faut se tourner vers le framerate. Les deux versions visent les 60 images par seconde, et y parviennent généralement. Néanmoins, le jeu a parfois du mal et nos confrères ont alors observé du tearing et une chute du framerate. Selon eux, la version Xbox Series X serait plus sujette à ce genre de problèmes, bien que la PS5 n'en soit pas exempte. Mais la différence est parfois assez prononcée : la PS5 peut avoir un taux d'images par seconde jusqu'à 15 % supérieur à celui de la Xbox Series X.

Néanmoins, la version Series X possède un avantage de taille avec le VRR (Variable Refresh Rate, taux de rafraîchissement variable). Si vous jouez sur un téléviseur compatible, le tearing disparait et l'expérience de jeu en ressort meilleure. La PS5 ne supporte pas cette technologie. Sur ce genre d'écran, la Xbox Series X tire donc son épingle du jeu.

Assassin's Creed Valhalla est disponible. Pour rappel, la version PS4 offre une mise à jour gratuite vers la version PS5, tandis que le Smart Delivery est au rendez-vous sur les consoles Xbox.

