PS5 et Xbox Series X : Digital Foundry propose une première comparaison d'un jeu next-gen tournant sur les deux consoles, grosse différence en vue ?

Nous y sommes. La next-gen, c'est maintenant. Les Xbox Series X et S sont commercialisées depuis hier, tandis que la PS5 débarquera dès demain dans certains pays (Japon, États-Unis et Canada entre autres) et le 19 novembre en Europe. Maintenant que les consoles sont (quasi) disponibles, nous pouvons enfin comparer les deux machines directement. Exit les fiches techniques, les Teraflops et autres spécifications techniques, place à ce qui importe : les jeux.

Digital Foundry nous propose ainsi un premier comparatif sur un jeu next-gen, à savoir Devil May Cry 5: Special Edition. Certes, il s'agit d'un portage amélioré d'un jeu déjà existant, mais entre sa 4K native, sa capacité à atteindre les 120 images par seconde ou encore l'utilisation du ray tracing, il s'agit d'une réédition surboostée qui tire profit des capacités des nouvelles consoles.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nos confrères ont tenu à donner quelques précisions. Premièrement, en termes de résolution, il ne semble pas y avoir de différence entre les 2 versions, peu importe le mode d'affichage. Ensuite, le framerate est débloqué dans chaque configuration, ce qui permet de se faire une idée plus précise des performances des deux consoles.

Nos confrères ont effectué leurs analyses les 4 modes d'affichage :

Mode normal (4K native, pas de ray tracing) : selon l'analyse de Digital Foundry, il s'agit bien d'une résolution 3840 x 2160, il ne semble pas y avoir de 4K dynamique. Concernant le framerate, il se situe constamment au-dessus de la barre symbolique des 60 images par seconde. En réalité, le jeu tourne entre 80 et 100 ips selon les zones et l'action à l'écran. Ici, la Xbox Series X a un léger avantage avec un framerate un peu plus élevé que la version PS5, une différence de l'ordre de 8 % selon nos confrères.

Mode Framerate (4K dynamique, pas de ray tracing) : ici, la situation s'inverse d'une étrange manière. Si, dans les cinématiques, la version Xbox Series X garde son avantage sur son homologue PS5, dans les phases de jeu, la situation est différente : la PlayStation 5 passe devant dans la plupart des scènes (la console de Microsoft est parfois légèrement devant selon les zones). Par ailleurs, la machine de Sony offre un framerate plus stable dans ce mode de jeu, la version Xbox accuse quelques chutes par moments.

Mode Ray-Tracing et performance (1080p avec ray tracing) : le framerate est assez similaire à ce qui a été observé dans le mode normal. La Xbox Series X a un léger avantage, mais moins prononcé que lorsque le jeu tourne en 4K native.

Mode Ray-Tracing et qualité (4K dynamique avec ray tracing) : ici, le framerate prend un sacré coup et se retrouve sous les 60 images par seconde. La Xbox Series X maintient son avantage, mais celui-ci se résume à 2-3 fps en moyenne.

Enfin, Digital Foundry met en avant un autre avantage de la version Xbox Series X : sur celle-ci, les joueurs peuvent choisir une fréquence d'affichage (60 ou 120 Hz), ce que la version PS5 ne permet pas. Dès lors, si vous branchez votre PlayStation 5 sur un écran 120 Hz, le jeu va favoriser un framerate élevé au détriment de la résolution. Ainsi, lors de leurs tests, nos confrères ont observé le jeu tourner en 1080p/120 fps sans pouvoir y faire quoi que ce soit sur un écran pourtant 4K, et en 1440p downscalée/120 fps sur un autre. Aucune explication sur cette absence de réglages, mais espérons que Capcom propose un patch prochainement.

Pour l'anecdote, concernant les temps de chargement, la version PS5 s'en sort légèrement mieux que la Xbox Series X : elle charge en 2,11 secondes, contre 3,36 pour son homologue. Vous l'aurez compris, pas le temps de se faire un café.

Devil May Cry 5: Special Edition est disponible dès à présent sur Xbox Series X au format dématérialisé et le sera dès la semaine prochaine sur PS5 via le PlayStation Store. Pour l'édition physique, il faudra patienter jusqu'au 1er décembre ; vous pouvez d'ailleurs pré-commander le jeu à la Fnac pour 39,99 €.