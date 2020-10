Xbox Series X : Digital Foundry teste la rétrocompatibilité et partage une vidéo comparative intéressante

Depuis quelques jours, plusieurs rédactions dans le monde ont pu mettre la main sur la Xbox Series X. Nos amis de chez Digital Foundry ont la bête dans leurs locaux, et se sont amusés à lancer diverses productions pour faire quelques analyses intéressantes. Dans le viseur ? La rétrocompatibilité ! En plus du framerate, et tout comme The Verge et GameSpot, l'équipe a testé les temps de chargements. Pour faire simple et en trois mots : ça va vite !

En outre, comme vous allez le constater, la plupart des titres, comme Rise of the Tomb Raider, Final Fantasy XV, Dead or Alive 6 ou encore Sekiro: Shadows Die Twice, tourne en 60 images par seconde constamment. Mais nos confrères ne s’arrêtent pas là et ont inséré la galette Xbox 360 de GTA IV. Résultats des courses ? Le titre vacille autour de 30 fps sur Xbox 360, dans les 40/50 fps sur Xbox One X, et tourne en 60 fps sans chute sur Xbox Series X.

Rappelons que la date de sortie de la Xbox Series X est fixée au 10 novembre 2020. Bien que les précommandes soient terminées (pour le moment), vous pouvez mettre une alerte pour être averti lorsque la machine sera de nouveau disponible sur Amazon.